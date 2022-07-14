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«Арсенал» ведет переговоры с «Ман Сити» по трансферу Зинченко. Украинец – приоритет клуба

Лондонский «Арсенал» ведет переговоры по трансферу защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

По информации The Athletic, манчестерцы готовы отпустить украинца, если «Арсенал» удовлетворит финансовые требования клуба. Пока этого не произошло.

Трансфер Зинченко стал приоритетом для «Арсенала» после срыва сделки по защитнику «Аякса» Лисандро Мартинесу – он переходит в «Манчестер Юнайтед».

  • Рыночная стоимость Зинченко – 25 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне он провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

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Источник: The Athletic

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