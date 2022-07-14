Гендиректор «Спартака» назвал причину ухода Каттани из клуба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему Лука Каттани покинул пост спортивного директора клуба.

– У меня конфликтов никогда ни с кем не бывает. Я очень коммуникабельный человек.

– У вас разногласия были какие-нибудь?

– Нет.

– А почему тогда ушел Каттани?

– Усталость, как он сказал.

– Почему он тогда так резко устал?

– Ну, не резко, почему?

– Говорят, из-за того, что вы заблокировали трансфер Налдо.

– Ой, ребят, я вас умоляю.