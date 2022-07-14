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Гендиректор «Спартака» назвал причину ухода Каттани из клуба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему Лука Каттани покинул пост спортивного директора клуба.

– У меня конфликтов никогда ни с кем не бывает. Я очень коммуникабельный человек.

– У вас разногласия были какие-нибудь?

– Нет.

– А почему тогда ушел Каттани?

– Усталость, как он сказал.

– Почему он тогда так резко устал?

– Ну, не резко, почему?

Говорят, из-за того, что вы заблокировали трансфер Налдо.

– Ой, ребят, я вас умоляю.

  • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
  • В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
  • Его временным преемником должен стать Артем Ребров.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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Комментарии2
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    Рейтинг: +25740

    slavutiq70 29 минут назад

    Да всё это с событиями на Украине связано ....

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    Рейтинг: +798

    Untitled-1 1 час назад

    "Ой, ребят, я вас умоляю" - какой конструктивный ответ. и не придерешься. ой, всё!

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