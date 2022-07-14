Гендиректор «Спартака» назвал причину ухода Каттани из клуба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему Лука Каттани покинул пост спортивного директора клуба.
– У меня конфликтов никогда ни с кем не бывает. Я очень коммуникабельный человек.
– У вас разногласия были какие-нибудь?
– Нет.
– А почему тогда ушел Каттани?
– Усталость, как он сказал.
– Почему он тогда так резко устал?
– Ну, не резко, почему?
– Говорят, из-за того, что вы заблокировали трансфер Налдо.
– Ой, ребят, я вас умоляю.
- Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
- В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
- Его временным преемником должен стать Артем Ребров.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого