«Спартак» может пригласить гендиректора «Крыльев Советов»

«Спартак» заинтересовался кандидатурой генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева.

«Изменения в руководстве «Спартака» продолжатся. Это связано с новой структурой и новой конфигурацией управления клубом.

Появятся новые менеджеры как в спортивном, так и в административном блоке. На данный момент называются разные фамилии.

Одним из кандидатов на руководящую должность рассматривается нынешний генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев», – сообщил источник «Чемпионата».