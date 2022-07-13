«Спартак» может пригласить гендиректора «Крыльев Советов»

«Спартак» заинтересовался кандидатурой генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева.
«Изменения в руководстве «Спартака» продолжатся. Это связано с новой структурой и новой конфигурацией управления клубом.
Появятся новые менеджеры как в спортивном, так и в административном блоке. На данный момент называются разные фамилии.
Одним из кандидатов на руководящую должность рассматривается нынешний генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев», – сообщил источник «Чемпионата».
- Сегодня «Спартак» объявил об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора.
- Должность гендиректора сейчас занимает Евгений Мележиков.
- В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
Источник: «Чемпионат»