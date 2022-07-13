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«Спартак» может пригласить гендиректора «Крыльев Советов»

«Спартак» заинтересовался кандидатурой генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева.

«Изменения в руководстве «Спартака» продолжатся. Это связано с новой структурой и новой конфигурацией управления клубом.

Появятся новые менеджеры как в спортивном, так и в административном блоке. На данный момент называются разные фамилии.

Одним из кандидатов на руководящую должность рассматривается нынешний генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев», – сообщил источник «Чемпионата».

  • Сегодня «Спартак» объявил об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора.
  • Должность гендиректора сейчас занимает Евгений Мележиков.
  • В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 12:21
Комментарии5
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    Рейтинг: +16546

    paracetamol 4 минуты назад

    Да бери Газиза, зря уволили!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +3929

    Беспонтий 2 часа назад

    "Мы, русские, не обманываем друг друга!"(с)
    куйбышев
    брат 2

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +23685

    JTherry 2 часа назад

    похоже своего родственничка Паша Андреев лоббирует на место Каттани... у Каттани были непростые отношения с Мележиковым...

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +3929

    Беспонтий 3 часа назад

    прямо день спартака
    прямой эфир
    "Что день грядущий мне готовит?
    Его мой взор напрасно ловит,
    В глубокой мгле таится он.
    Нет нужды; прав судьбы закон."

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16

    AsmO1313 3 часа назад

    Хватит уже рушить команду, ищите в другом клубе!

    Скоро будет Спартак Советов уже.....

    0
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