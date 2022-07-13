Агент Миранчука отреагировал на слухи об интересе «Ромы»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном переходе игрока в «Рому».
«Комментировать слухи по традиции не буду. У Лeши прекрасное и рабочее настроение. Он находится в расположении своего клуба, «Аталанты», и с огромным желанием и рвением готовится к предстоящему сезону», – сказал агент.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»