Агент Миранчука отреагировал на слухи об интересе «Ромы»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном переходе игрока в «Рому».

«Комментировать слухи по традиции не буду. У Лeши прекрасное и рабочее настроение. Он находится в расположении своего клуба, «Аталанты», и с огромным желанием и рвением готовится к предстоящему сезону», – сказал агент.