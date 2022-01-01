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Агент Миранчука отреагировал на слухи об интересе «Ромы»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном переходе игрока в «Рому».

«Комментировать слухи по традиции не буду. У Лeши прекрасное и рабочее настроение. Он находится в расположении своего клуба, «Аталанты», и с огромным желанием и рвением готовится к предстоящему сезону», – сказал агент.

  • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
  • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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