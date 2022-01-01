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В «Милане» отреагировали на слухи о подписании Миранчука

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

Сообщалось, что действующий победитель Серии А может обменять россиянина на Томмазо Побега.

«Обычно я не даю интервью, но с радостью скажу вам, что в данный момент мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Это ложь.

Миранчук – хороший, даже особенный игрок. Но мы не хотим его приобретать.

В зимнее трансферное окно мы тоже не хотели ни приобретать, ни арендовывать Миранчука», – сказал Массара.

  • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
  • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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