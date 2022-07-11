В «Милане» отреагировали на слухи о подписании Миранчука

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

Сообщалось, что действующий победитель Серии А может обменять россиянина на Томмазо Побега.

«Обычно я не даю интервью, но с радостью скажу вам, что в данный момент мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Это ложь.

Миранчук – хороший, даже особенный игрок. Но мы не хотим его приобретать.

В зимнее трансферное окно мы тоже не хотели ни приобретать, ни арендовывать Миранчука», – сказал Массара.