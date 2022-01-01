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Полиция начала проверку из-за баннера фанатов «Зенита» против Fan ID

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку из-за баннера против Fan ID, вывешенного фанатами «Зенита» на матче против «Спартака».

«Питерские сотрудники полиции доложили руководству о появлении на трибунах полотна, не согласованного с МВД. Сразу после матча материал был передан в 18 отдел полиции, расположенный в Петроградском районе, где и была организована проверка.

Кроме того, полицейские оказались недовольны тем, как была организована рассадка зрителей. Якобы из-за этого они не смогли посчитать количество фанатов «Спартака» и «Зенита», доложив, что «на глазок» собралось 30 000 спартаковцев и 25 000 зенитовцев.

Всего же во время матча на стадионе было задержаны 20 болельщиков (большинство из них, 14 человек, фаны «Зенита», 5 фанов «Спартака» и один барыга). Ещe 56 человек были задержаны на подходах к территории стадиона», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • «Зенит» победил «Спартак» в Суперкубке России (4:0).
  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.

Фото: телеграм-канал Сергея Егорова

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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Комментарии24
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    Рейтинг: +81

    Лицом_на_клаве 29 минут назад

    Про барыгу это конечно сильно. В духе ментовских протоколов))))

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    Рейтинг: +3858

    Беспонтий 36 минут назад

    какая серьёзная разработка "УМВД России по Петроградскому району г.Санкт-Петербурга. Служим России, служим закону! "
    а барыга видимо продавал из под полы камуфлированные розы

    0
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    Рейтинг: +8558

    R_a_i_n 46 минут назад

    А барыга это Зюба. Членами деревянными торгавал.

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    Рейтинг: +1289

    Дубина > R_a_i_n 36 минут назад

    Вибраторами,вибраторами))))))

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +81

    Лицом_на_клаве > R_a_i_n 27 минут назад

    Кто про что , а спартаковская Рая о своём, о своих влажных интересах.

    0
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    Рейтинг: +8558

    R_a_i_n > Лицом_на_клаве 23 минуты назад

    предводитель гей-прайда, приветствую тебя(нет). Уже сбился со счета всех твоих твинков. Что, совсем все плохо?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +2269

    B.G. > Лицом_на_клаве 6 минут назад

    Разве Спартаковцы на камеру дрочaт??? ))))))))))

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    Рейтинг: +25125

    vladimir-7 48 минут назад

    Матросы, солдаты и старшины(переодетые в полицейских) Петроградского района обнаружили и задержали барыгу или бомжа, передвигающегося к Авроре, чтобы
    сделать выстрел из орудия, означающий, начало революции против системы Fan ID.

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    Рейтинг: +1289

    Дубина 53 минуты назад

    Барыга видать пойлом дешманским торговал и табачком))))

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    Рейтинг: +5761

    Давид59 56 минут назад

    Всё же хотелось бы уточнить понятие "барыга". Это кто???

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    Рейтинг: +1289

    Дубина > Давид59 54 минуты назад

    дзюбиньо!!!!

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    Рейтинг: +833

    O-kolesov > Давид59 50 минут назад

    Перекупщик краденого, спекулянт. Чего перекупил непонятно?

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    Рейтинг: +15478

    Barmaleushka > Дубина 46 минут назад

    дубиньо .

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    Рейтинг: +5761

    Давид59 > O-kolesov 39 минут назад

    На стадионе? Крал и перепродавал?

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    Рейтинг: +1289

    Дубина > Barmaleushka 35 минут назад

    Ну дзюбиньо-дубиньо какая разница))

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    Рейтинг: +15478

    Barmaleushka > Дубина 31 минуту назад

    Ну и каково это , задержанным быть ?

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    Рейтинг: +1289

    Дубина > Barmaleushka 13 минут назад

    Да это ментам так на заметку- типо работают)))
    Не че не будет!
    Максимум штраф небольшой!)

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    Рейтинг: +5761

    Давид59 58 минут назад

    Бомбардир, отключай комменты. Щас накидают, мало не покажется.

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    Рейтинг: +3672

    Питерский князь 1 час назад

    А барыгу за что?
    =)))

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    Рейтинг: +5761

    Давид59 1 час назад

    А что барыга делал? Дресскод, наверное, подвёл.

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    Рейтинг: +15478

    Barmaleushka > Давид59 53 минуты назад

    Жалко, такой хороший женщин, а отец – барыга, спекулянт (с)

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    Рейтинг: +14713

    NewLife 1 час назад

    "Всего же во время матча на стадионе было задержаны 20 болельщиков (большинство из них, 14 человек, фаны «Зенита», 5 фанов «Спартака» и один барыга)."
    зюбу чтоль задержали ?

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