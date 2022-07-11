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  • Полиция начала проверку из-за баннера фанатов «Зенита» против Fan ID

Полиция начала проверку из-за баннера фанатов «Зенита» против Fan ID

11 июля 2022, 15:42
18

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку из-за баннера против Fan ID, вывешенного фанатами «Зенита» на матче против «Спартака».

«Питерские сотрудники полиции доложили руководству о появлении на трибунах полотна, не согласованного с МВД. Сразу после матча материал был передан в 18 отдел полиции, расположенный в Петроградском районе, где и была организована проверка.

Кроме того, полицейские оказались недовольны тем, как была организована рассадка зрителей. Якобы из-за этого они не смогли посчитать количество фанатов «Спартака» и «Зенита», доложив, что «на глазок» собралось 30 000 спартаковцев и 25 000 зенитовцев.

Всего же во время матча на стадионе было задержаны 20 болельщиков (большинство из них, 14 человек, фаны «Зенита», 5 фанов «Спартака» и один барыга). Ещe 56 человек были задержаны на подходах к территории стадиона», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • «Зенит» победил «Спартак» в Суперкубке России (4:0).
  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.

Фото: телеграм-канал Сергея Егорова

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (18)
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GoldPlayFIFARus9
1657543720
А говорили билеты будут не честно распределены, ну-ну, всё честно 50 на 50. Не всё же катать матчи в Москве, регионам тоже надо давать право такие матчи.
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GoldPlayFIFARus9
1657543923
А что касается баннера, то фанаты оказались на 100% правы, как мы видим, беннер на 100% оказался прав, сразу менты начали вынюхивать, так что он просто показал то, что есть на поверхности, что наши власть имущие не видят в упор проблем или что вероятнее всего, не хотят видеть...
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NewLife
1657544597
"Всего же во время матча на стадионе было задержаны 20 болельщиков (большинство из них, 14 человек, фаны «Зенита», 5 фанов «Спартака» и один барыга)." зюбу чтоль задержали ?
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Давид59
1657545751
Бомбардир, отключай комменты. Щас накидают, мало не покажется.
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Давид59
1657545820
Всё же хотелось бы уточнить понятие "барыга". Это кто???
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R_a_i_n
1657546437
А барыга это Зюба. Членами деревянными торгавал.
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Беспонтий
1657547072
какая серьёзная разработка "УМВД России по Петроградскому району г.Санкт-Петербурга. Служим России, служим закону! " а барыга видимо продавал из под полы камуфлированные розы
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tushkanlz
1657552967
"Пашто барЫгу забижаете?!" Не троньте болезного! Ему-то фуйбол, вообще, пох!! Свободу барыге!!!...мать его...)))))))
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Enter2006
1657553133
Барыга наверное хотел этот баннер продать, но повязали сцуки ))
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BRO_football
1657569305
Ну так ясен пень, что баннер с подобным подтекстом МВД бы не согласовал и мы бы его не увидели. Вопрос только в том, каким образом его смогли пронести на стадион, если на всех подходах как раз полицейские стоят? Старым дедовским способом - в заднем проходе?
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