Полиция начала проверку из-за баннера фанатов «Зенита» против Fan ID

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку из-за баннера против Fan ID, вывешенного фанатами «Зенита» на матче против «Спартака».

«Питерские сотрудники полиции доложили руководству о появлении на трибунах полотна, не согласованного с МВД. Сразу после матча материал был передан в 18 отдел полиции, расположенный в Петроградском районе, где и была организована проверка.

Кроме того, полицейские оказались недовольны тем, как была организована рассадка зрителей. Якобы из-за этого они не смогли посчитать количество фанатов «Спартака» и «Зенита», доложив, что «на глазок» собралось 30 000 спартаковцев и 25 000 зенитовцев.

Всего же во время матча на стадионе было задержаны 20 болельщиков (большинство из них, 14 человек, фаны «Зенита», 5 фанов «Спартака» и один барыга). Ещe 56 человек были задержаны на подходах к территории стадиона», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Зенит» победил «Спартак» в Суперкубке России (4:0).

Fan ID начали оформлять с 4 июля.

В первый же день система дала сбой.

Фото: телеграм-канал Сергея Егорова