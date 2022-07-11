«Наверняка будет еще один новичок». Цорн – о трансферных планах «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, будет ли еще усиление состава этим летом.
– Работа на трансферном рынке завершена?
– Мы все еще смотрим замену Кухте в линию атаки. Наверняка будет еще один новичок.
– Будут ли предприняты попытки поиска юридических рычагов, чтобы пресекать такие истории, как с Кухтой?
– Кухта в аренде, мы получаем за нее деньги. Финансово клуб ничего не уступает. Это не использование опции ФИФА. Причина ухода – личная.
У нас есть коммуникация со всеми нашими легионерами. Все ребята приняли решение, что хотят остаться в клубе. Практически все иностранцы подписали соответствующее соглашение до 30 июня.
- Пока «Локо» оформил 2 трансфера – центральный защитник Лукас Фассон и форвард Марко Раконьяц.
- Клуб потратил на них 5,5 миллиона евро.
Источник: Sport24