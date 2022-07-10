Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

«Наверняка будет еще один новичок». Цорн – о трансферных планах «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, будет ли еще усиление состава этим летом.

– Работа на трансферном рынке завершена?

– Мы все еще смотрим замену Кухте в линию атаки. Наверняка будет еще один новичок.

– Будут ли предприняты попытки поиска юридических рычагов, чтобы пресекать такие истории, как с Кухтой?

– Кухта в аренде, мы получаем за нее деньги. Финансово клуб ничего не уступает. Это не использование опции ФИФА. Причина ухода – личная.

У нас есть коммуникация со всеми нашими легионерами. Все ребята приняли решение, что хотят остаться в клубе. Практически все иностранцы подписали соответствующее соглашение до 30 июня.

Новости по теме
Цорн прокомментировал будущее 18-летнего вратаря Худякова в «Локомотиве»
Ротенберг рассказал, считает ли себя легендой «Локомотива» 1
Стали известны задачи «Локомотива» на сезон-2022/23
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:15
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +3557

    Enter2006 1 час назад

    Каминг-аут очередной или оговорка? :))) "мы получаем за нее деньги"

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +469

    gunstilzit > Enter2006 1 час назад

    Аренда не сексуальное расстройство.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3557

    Enter2006 > gunstilzit 1 час назад

    Это понятно ) Но не за него деньги получают а за нее ))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11