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«Челси» намерен купить защитника «Баварии», если мюнхенцы перехватят де Лигта

«Челси» ищет варианты усиления центра обороны.

Лондонский клуб рассчитывал приобрести защитника «Ювентуса» Матейса де Лигта, однако сейчас фаворитом в гонке за ним считается «Бавария».

Если мюнхенцы перехватят де Лигта, то «Челси» постарается переманить Дайота Упамекано.

Также англичане не утратили интерес к игроку «Севильи» Жюлю Кунде.

  • Упамекано выступает за «Баварию» с лета 2021 года.
  • Он забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 38 матчах дебютного сезона.
  • Рыночная стоимость француза – 40 миллионов евро.

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Источник: Evening Standard

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