«Челси» намерен купить защитника «Баварии», если мюнхенцы перехватят де Лигта

«Челси» ищет варианты усиления центра обороны.
Лондонский клуб рассчитывал приобрести защитника «Ювентуса» Матейса де Лигта, однако сейчас фаворитом в гонке за ним считается «Бавария».
Если мюнхенцы перехватят де Лигта, то «Челси» постарается переманить Дайота Упамекано.
Также англичане не утратили интерес к игроку «Севильи» Жюлю Кунде.
- Упамекано выступает за «Баварию» с лета 2021 года.
- Он забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 38 матчах дебютного сезона.
- Рыночная стоимость француза – 40 миллионов евро.
Источник: Evening Standard