«Челси» намерен купить защитника «Баварии», если мюнхенцы перехватят де Лигта

«Челси» ищет варианты усиления центра обороны.

Лондонский клуб рассчитывал приобрести защитника «Ювентуса» Матейса де Лигта, однако сейчас фаворитом в гонке за ним считается «Бавария».

Если мюнхенцы перехватят де Лигта, то «Челси» постарается переманить Дайота Упамекано.

Также англичане не утратили интерес к игроку «Севильи» Жюлю Кунде.