Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

Быстров: «Спартак» берет псевдофутболистов»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров недоволен селекцией клуба.

«У «Спартака» нет креативного футболиста, вокруг которого можно строить игру, команду. Спросить надо у руководства. Берут каких-то псевдофутболистов, никому не известных. Иностранцев имею в виду», – сказал Быстров.

  • «Спартак» накануне проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России (0:4).
  • У «Спартака» 3-й по стоимости состав в РПЛ (84,45 миллиона евро).
  • В 1-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Ахматом».

Новости по теме
Малком сделал выбор между сексом и победой над «Спартаком» 1
«Не знал, что он так умеет». Чернов – о голе Сергеева «Спартаку» 1
Миллер: «Зенит» очень-очень убедительно победил «Спартак». Вкатили новый рекорд» 7
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:48
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +19334

    derrik2000 2 минуты назад

    Не, ну, что касается "футболиста, вокруг которого можно строить игру, команду", так есть Миша Игнатов, тока ишшо очень молодой и подверженный, так сказать...
    Пришёл Зиньковский, который весьма постарше и уже в Крыльях был "дирижёром", у которого многое что получалось...
    Это касается ИГРЫ.
    А, что касается, КОМАНДЫ, то здесь Быстров прав на все 100 процентов.
    Костяка, РУССКОГО костяка нет, к моему великому сожалению.
    Мозес может заменить?
    Не смешите!
    Обычный шабашник, правда, квалифицированный, который будет подчиняться всему тому, что решат "в междусобойчиках" в коллективе.
    Да!
    И ТРЕНЕР нужен НАШ, РУССКИЙ, чтобы с большинством футболистов говорил на родном языке.
    И я знаю такого ТРЕНЕРА...
    ))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +767

    Suvorov51 16 минут назад

    Ну что ты быстрый как понос, не надо вонь разносить и так полно доброжелателей с вонючей команды, будь по скромнее, а то стал как настоящий бомжатник, хотя ты им и был, просто когда тебе было трудно тебя пригрели в Великом клубе и думаю, что был простот горд, что играл внародной любимой всеми команде

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +127

    Болотоход 44 минуты назад

    Как не странно но вовка прав!
    В клубе один шлак!)))
    Что не новичок то ДНО!!!

    Кое веки соглашусь с бомжом.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1740

    Vitaga 45 минут назад

    а кого должен брать псевдовладелец? только псевдотренеров и псевдофутболистов. ну и псевдожена ему помогает

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10793

    alex1951 57 минут назад

    Значит и Быстров ,псевдофутболист, не забыл еще?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +19888

    Аvenger > alex1951 42 минуты назад

    Взяли одного из Зенита. Потом обратно втюхали. Сейчас на матч-тв воняет.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11