Быстров: «Спартак» берет псевдофутболистов»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров недоволен селекцией клуба.
«У «Спартака» нет креативного футболиста, вокруг которого можно строить игру, команду. Спросить надо у руководства. Берут каких-то псевдофутболистов, никому не известных. Иностранцев имею в виду», – сказал Быстров.
- «Спартак» накануне проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России (0:4).
- У «Спартака» 3-й по стоимости состав в РПЛ (84,45 миллиона евро).
- В 1-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Ахматом».
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова