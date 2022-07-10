Быстров: «Спартак» берет псевдофутболистов»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров недоволен селекцией клуба.

«У «Спартака» нет креативного футболиста, вокруг которого можно строить игру, команду. Спросить надо у руководства. Берут каких-то псевдофутболистов, никому не известных. Иностранцев имею в виду», – сказал Быстров.