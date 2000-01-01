Быстров: «Спартак» берет псевдофутболистов»

Не, ну, что касается "футболиста, вокруг которого можно строить игру, команду", так есть Миша Игнатов, тока ишшо очень молодой и подверженный, так сказать...
Пришёл Зиньковский, который весьма постарше и уже в Крыльях был "дирижёром", у которого многое что получалось...
Это касается ИГРЫ.
А, что касается, КОМАНДЫ, то здесь Быстров прав на все 100 процентов.
Костяка, РУССКОГО костяка нет, к моему великому сожалению.
Мозес может заменить?
Не смешите!
Обычный шабашник, правда, квалифицированный, который будет подчиняться всему тому, что решат "в междусобойчиках" в коллективе.
Да!
И ТРЕНЕР нужен НАШ, РУССКИЙ, чтобы с большинством футболистов говорил на родном языке.
И я знаю такого ТРЕНЕРА...
))
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров недоволен селекцией клуба.
«У «Спартака» нет креативного футболиста, вокруг которого можно строить игру, команду. Спросить надо у руководства. Берут каких-то псевдофутболистов, никому не известных. Иностранцев имею в виду», – сказал Быстров.
- «Спартак» накануне проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России (0:4).
- У «Спартака» 3-й по стоимости состав в РПЛ (84,45 миллиона евро).
- В 1-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Ахматом».