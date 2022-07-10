Семак поблагодарил «Спартак» после матча за Суперкубок

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил с речью после матча за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).

«Прекрасная атмосфера, хорошая игра, заслуженная победа. Поздравляю болельщиков и город. Спасибо и «Спартаку», который приехал и играл. Это была боевая игра, особенно до первого мяча. Шансы у «Спартака» были, Олег Романцев прав. Но третий мяч после перерыва снял много вопросов.

С одной стороны, нас он успокоил, но, с другой стороны, спартаковцам было уже сложно рассчитывать на победу. Счeт немножко не отражает соотношение сил. На победу-то мы наиграли, а вот по разгрому мне нужно посмотреть и понять, насколько этот результат заслуженный. Но сегодня мы рады, день отдохнeм, перейдeм уже к подготовке к чемпионату», – сказал Семак.