Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

Семак поблагодарил «Спартак» после матча за Суперкубок

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил с речью после матча за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).

«Прекрасная атмосфера, хорошая игра, заслуженная победа. Поздравляю болельщиков и город. Спасибо и «Спартаку», который приехал и играл. Это была боевая игра, особенно до первого мяча. Шансы у «Спартака» были, Олег Романцев прав. Но третий мяч после перерыва снял много вопросов.

С одной стороны, нас он успокоил, но, с другой стороны, спартаковцам было уже сложно рассчитывать на победу. Счeт немножко не отражает соотношение сил. На победу-то мы наиграли, а вот по разгрому мне нужно посмотреть и понять, насколько этот результат заслуженный. Но сегодня мы рады, день отдохнeм, перейдeм уже к подготовке к чемпионату», – сказал Семак.

  • «Спартак» потерпел крупнейшее поражение в истории Суперкубка России.
  • Турнир из одного матча проводится с 2003 года.
  • «Зенит» взял этот трофей 7-й раз.

Новости по теме
Сергеев забил из-за пределов штрафной впервые с сезона-2017/18
Медведев: «Если давать пенальти на Зиньковском, то футбол нужно переименовать в мягкие игрушки» 1
«Спартак» продлил безвыигрышную серию в Санкт-Петербурге 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:08
Комментарии1
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11