Роналду не сообщил тен Хагу о желании покинуть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг узнал от третьего лица, что нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть клуб.
О желании 37-летнего футболиста уйти стало известно в субботу вечером, однако тренеру португалец ничего не сказал.
В клубе очень недовольны поведением форварда. Все ожидали, что он вернется в расположение команды к началу предсезонной подготовки.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Контракт нападающего с клубом истекает следующим летом.
Источник: The Athletic