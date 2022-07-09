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Роналду не сообщил тен Хагу о желании покинуть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг узнал от третьего лица, что нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть клуб.

О желании 37-летнего футболиста уйти стало известно в субботу вечером, однако тренеру португалец ничего не сказал.

В клубе очень недовольны поведением форварда. Все ожидали, что он вернется в расположение команды к началу предсезонной подготовки.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Контракт нападающего с клубом истекает следующим летом.

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Источник: The Athletic

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