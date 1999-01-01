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Генич: «Глушаков в любом качестве хочет вернуться в «Спартак»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков настроен на возвращение в «Спартак». Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

«Глушаков заряжен на [трансфер в] «Спартак». Туда он готов пойти даже на скамейку. В «Спартак» Глушаков пойдет на любые условия. Он мне сказал.

Глушаков не скрывает, что в любом качестве хочет вернуться в «Спартак», – сказал Генич на ютуб-канале «Вышли!».

  • Игрок был в «Спартаке» в 2013-2019 годах, брал с ним чемпионство.
  • За «Химки» Глушаков играет с 2020 года.
  • 35-летний Глушаков провел 57 матчей и забил 5 голов за сборную России.

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Источник: Бомбардир.ру

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