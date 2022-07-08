Генич: «Глушаков в любом качестве хочет вернуться в «Спартак»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков настроен на возвращение в «Спартак». Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

«Глушаков заряжен на [трансфер в] «Спартак». Туда он готов пойти даже на скамейку. В «Спартак» Глушаков пойдет на любые условия. Он мне сказал.

Глушаков не скрывает, что в любом качестве хочет вернуться в «Спартак», – сказал Генич на ютуб-канале «Вышли!».