Медведев уверен, что «Зенит» сохранит всех легионеров этим летом

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с возможным уходом иностранных игроков из клуба.
«В наших футболистах заинтересованы многие клубы – и бразильские, и европейские. Ребята под контрактами.
Я не надеюсь, а более чем уверен, что они будут играть в «Зените», – сказал Медведев.
- Этим летом покинули «Зенит» Юри Алберто, Станислав Крицюк, Магомед Оздоев и Артем Дзюба.
- Пришли в команду Зелимхан Бакаев, Иван, Густаво Мантуан, Родригао и Матео Кассьерра.
Источник: «Чемпионат»