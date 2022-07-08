Медведев уверен, что «Зенит» сохранит всех легионеров этим летом

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с возможным уходом иностранных игроков из клуба.

«В наших футболистах заинтересованы многие клубы – и бразильские, и европейские. Ребята под контрактами.

Я не надеюсь, а более чем уверен, что они будут играть в «Зените», – сказал Медведев.