Стали известны шесть правил, которые Тен Хаг установил в «МЮ»

Новый главный тренер «МЮ» Эрик Тен Хаг ввел шесть правил в клубе:
- Вас выгонят из клуба, если вы сольeте какую-либо информацию об «МЮ».
- Игроков, опоздавших на тренировку или командное собрание, выведут из состава.
- Запрещено пить алкоголь в дни матчей.
- Вы должны есть то, что готовит клуб. Личные повара запрещены.
- Ежемесячные проверки индекса массы тела.
- В случае недовольства общаться с Тен Хагом, а не со своим агентом.
Тен Хаг пришел в «МЮ» из «Аякса».
Сегодня команда отправится в предсезонный тур.
Новый сезон АПЛ стартует 5 августа.
Источник: The Mirror