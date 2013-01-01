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Стали известны шесть правил, которые Тен Хаг установил в «МЮ»

Новый главный тренер «МЮ» Эрик Тен Хаг ввел шесть правил в клубе:

  1. Вас выгонят из клуба, если вы сольeте какую-либо информацию об «МЮ».
  2. Игроков, опоздавших на тренировку или командное собрание, выведут из состава.
  3. Запрещено пить алкоголь в дни матчей.
  4. Вы должны есть то, что готовит клуб. Личные повара запрещены.
  5. Ежемесячные проверки индекса массы тела.
  6. В случае недовольства общаться с Тен Хагом, а не со своим агентом.

Тен Хаг пришел в «МЮ» из «Аякса».

Сегодня команда отправится в предсезонный тур.

Новый сезон АПЛ стартует 5 августа.

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Источник: The Mirror

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Комментарии2
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    Рейтинг: +4758

    Красногорск_Фан 2 часа назад

    Игроки введут 7-е. Плевать мы хотели на 1-е 6 правил. От того что их куда то вывели зарплату платить не перестают. А жрать шоколадки втихаря все спортсмены умеют с момента детского спортинтерната

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    Рейтинг: +170

    NET VOINE 2 часа назад

    Диктатор какой то ))Роналду пропустил четвертый день сборов ---пусть рискнет вывести его из состава.

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