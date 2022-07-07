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«Класико российского футбола». Сантос – о матче «Зенит» – «Спартак»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Спартака».

— Дуглас, как проходила подготовка к матчу за Суперкубок России? Как себя чувствует команда и лично вы?

— Мы ударно провели предсезонку, выкладывались на полную, потому что времени было не очень много. И это хорошо, потому что это позволило нам подойти в отличной форме к субботней игре.

Нас ждет большой матч, особенный и зрелищный, это Класико российского футбола, и мы к нему полностью готовы.

  • Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Спартак» был против проведения игры в Санкт-Петербурге.
  • 8 июля «Зенит» и «Спартак» проведут ретроматч.

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Источник: сайт «Зенита»

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Сегодня, 14:03
Комментарии5
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    Рейтинг: +17063

    Garrincha58 51 минуту назад

    для Спартака главная задача в сезоне всегда была обыграть ЦСКА

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    Рейтинг: +11066

    Алексей З 1 час назад

    Класико какое-то коротенькое, с переездом Газпрома в Питер ?
    А если офис переедет , ну не вечные же П и М. какой тогда город со Спартаком в Класико зарубится ?

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    Рейтинг: +2900

    acor94 > Алексей З 45 минут назад

    А какой хочешь?

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    Рейтинг: +11066

    Алексей З > acor94 10 минут назад

    Класико , это ИСТОРИЧЕСКОЕ соперничество.
    Тут этого и в помине нет.
    На " Олимпе " Зенит возник только с переездом Газпрома в Питер. Никакой другой составляющей успеха вашего клуба нет. Ну просто СОВСЕМ.
    На примере Керимова все увидели , если вложить не меренно , то можно и в России быть 1-2-ым. Тот бедолага СВОИ вложил , потратил ХЗ сколько денег , но ради чего ? Без прибыли бизнес наХ не нужен и Керимов его закрыл.
    Миллер пошёл по его стопам , но вот только деньги не свои вкладывает , а госкорпорации. Понятно что не рентабельно , но кто это считает ? Амбиции удовлетворены, но Зенит как "финансовый пузырь" , за душой ничего нет. Стратегия развития - ЗЕРО.
    Сменится власть ( когда-нибудь по-любому) и останутся только воспоминания и ох..енны

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    Рейтинг: +2900

    acor94 > Алексей З 55 секунд назад

    Так и спрашиваю. Из какого города хочешь нового президента. Можно из Самары, чтоб крылья вас обыгрывали, можно с Дальнего востока, что б бедным спартаковцам пришлось часто летать во Владивосток или Хабаровск и там получать новую порцию голов. Что предпочтешь?

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