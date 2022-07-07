«Класико российского футбола». Сантос – о матче «Зенит» – «Спартак»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Спартака».

— Дуглас, как проходила подготовка к матчу за Суперкубок России? Как себя чувствует команда и лично вы?

— Мы ударно провели предсезонку, выкладывались на полную, потому что времени было не очень много. И это хорошо, потому что это позволило нам подойти в отличной форме к субботней игре.

Нас ждет большой матч, особенный и зрелищный, это Класико российского футбола, и мы к нему полностью готовы.