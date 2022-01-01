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Глава судейского комитета РФС: «У «Спартака» не может быть претензий в нашей нелюбви к нему. Мы делаем хорошо»

Павел Каманцев, глава судейского комитета РФС, поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Я согласен, что Суперкубок — главная афиша прямо сейчас. Мы тоже подходим к ней со всей ответственностью, готовимся и хотим показать наилучшее судейство. Чтобы арбитры не оказали никакого негативного влияния.

Никто и никогда не может нам сказать, что мы стараемся сделать плохо. Мы стараемся сделать хорошо. Получится или нет — это вопрос дискуссионный. Действуем по пословице: «Хочешь, чтобы было хорошо, делай хорошо». Мы делаем хорошо. «Спартак» может нам оказать доверие, потому что мы стараемся. На мой взгляд, никаких претензий в нелюбви к ним быть просто не может», – сказал Каманцев.

  • Матч на «Газпром Арене» состоится 9 июля.
  • Встречу в поле обслужит воронежец Владимир Москалев.
  • Каманцев возглавил судейский комитет РФС в этом году.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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