В «Торпедо» отреагировали на новость о переговорах с Кокориным

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин прокомментировал информацию о переговорах с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.

«Интересуемся многими футболистами. Но пока нет конкретики, не хотелось бы давать какие-то комментарии», — сказал Ляпин.