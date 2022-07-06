В «Торпедо» отреагировали на новость о переговорах с Кокориным

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин прокомментировал информацию о переговорах с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.
«Интересуемся многими футболистами. Но пока нет конкретики, не хотелось бы давать какие-то комментарии», — сказал Ляпин.
- Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным.
- Нападающий провел за клуб 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
- «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 5 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»