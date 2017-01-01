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В «Торпедо» отреагировали на новость о переговорах с Кокориным

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин прокомментировал информацию о переговорах с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.

«Интересуемся многими футболистами. Но пока нет конкретики, не хотелось бы давать какие-то комментарии», — сказал Ляпин.

  • Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным.
  • Нападающий провел за клуб 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
  • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 5 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +13068

    playsh 52 минуты назад

    Интересно было бы посмотреть,как Кокоша играл бы за славный автозавод после его,в общем-то,удачной практики по изъятию финансов в итальянском клубе.

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    Рейтинг: +736

    Suvorov51 54 минуты назад

    А вот к нам в Арсенал, пусть заходит, мы Щубу и Одзоева и Васина возьмем, пусть приходят но платить будем в рублях и за год вы будите получать 50 лимонов в год и минус налоги

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    Рейтинг: +13068

    playsh > Suvorov51 38 минут назад

    Так это же всего около 4-х лямов в месяц? Этих денег хватит только дойти из раздевалки до скамейки,и посидеть там всю игру.В Фиорентине за такое платят больше...

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    Рейтинг: +3470

    Enter2006 1 час назад

    Купите ладан и вспомните все молитвы, пока бес не пришёл. )) И стулья к полу прибейте.

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