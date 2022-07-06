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  • «Нефутбольная страна». Оздоев объяснил, почему в России мало футболистов

«Нефутбольная страна». Оздоев объяснил, почему в России мало футболистов

6 июля 2022, 10:38
25

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев не считает свою страну футбольной.

– У нас огромная страна. Но у нас очень мало футболистов, потому что Россия – нефутбольная страна. Люди из многих регионов чисто физически не имеют возможности заниматься футболом. Как парень с Дальнего Востока будет заниматься футболом, если там восемь месяцев зима?

– Нужны манежи.

– Правильно. Нужно создавать инфраструктуру, чтобы по всей стране футболом занимались не один миллион детей, а тридцать.

  • Оздоев покинул «Зенит» – контракт истек.
  • Со сборной России Оздоев доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.
  • Сейчас Оздоев ищет новый клуб. Есть варианты в Турции и на Ближнем Востоке.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Оздоев Магомед
Комментарии (25)
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acor94
1657093419
Он серьёзно? Мы и на льду и в снегу с пацанами с мячиком бегали и нормально. Если хочется играть в футбол, погода не остановит, так что всё это отговорки для ленивых.
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alp
1657096949
проблема в другом - талантливым пацанам нет хода, если у них нет нужных связей и денег. они могут блистать на дворовом уровне, брать "кожаные мячи" районного масштаба но дальше им хода нет.
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Enter2006
1657097758
Ты это скажи моему сыну, который в 6 лет на просмотре в ТОП клуб, сделавший гол и ассист, не дали ходу и пропихнули бездаря который еле по полю шатался с нулевыми действиями. Сначала справку потеряли обязательную, но мы с женой это предвидели и задублировали все документы и предоставили ещё раз. А потом когда закончились аргументы просто сказали: "мы считаем что тот лучше, потому что просто так считаем". А потом оказалось что рядом с нами на просмотрах была мать того ребёнка и она сказала напрямую что жена футболиста этого клуба. Вот и сказочке конец...
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Олег1204
1657098240
Отчасти он прав, но тут парочный круг, никто не ходит на футбол потому что играют плохо, единственные команды в РПЛ на которые можно было ходить и смотреть это Крылья, Краснодар, Зенит, а смотреть "мега" матч типа уфа химки вряд ли кто то захочет. Но это следствие, а основная причина это корупция в ДЮШС. Мне кажется если детский тренер в течении 5 лет никого толкового не выпустил, то его надо увольнять с запретом работать в спорте.
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Plyash
1657098251
Дурак,не футбольной страну сделали чиновники всех уровней,начиная с ВВП.Легче дать звание ЗМС за восьмое!!! место в ЧМ,причём в нарушение всех спортивных норм и параграфов,чем планомерно и стабильно финансировать регионы,как это было в Советах.Для чинов спорт в регионах,это деньги на ветер.А таких,как Галицкий раз-два и обчёлся.
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nik55
1657098324
ты сам нулевой как футболист-----но кое как играл и зачем воспитывать своих когда есть ГАЗСРЕМ
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Garrincha58
1657098336
Оздоев ты не знаешь географию совсем на Дальнем Востоке зима не семь месяцев году там в Приморском крае её кстати почти вообще не бывает на грядках как на юге огурцы растут а вот на Севере да там длинная зима и но не намного там просто лето короткое я пожил и на Севере и на Дальнем Востоке знаю пи....ть не буду
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nik55
1657098530
Оздоев о легионерах «Зенита»: «По меркам Европы это средние футболисты» тогда кто ты
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Беспонтий
1657099146
на дальнем востоке пять месяцев лето а зима в голове у праздношатающихся самостоятельных полупокеров полузащитников так и не дождавшихся вызова в ференцварош
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Vitaga
1657100893
необразованный типок этот Оздоев. не знает географию своей страны. Криштиану Роналду вообще вырос на Мадейре где одни горы и учился играть на маленькой кривой площадке. беда в коррупции нашего футбола а не в климате.
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