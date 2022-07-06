«Нефутбольная страна». Оздоев объяснил, почему в России мало футболистов

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев не считает свою страну футбольной.
– У нас огромная страна. Но у нас очень мало футболистов, потому что Россия – нефутбольная страна. Люди из многих регионов чисто физически не имеют возможности заниматься футболом. Как парень с Дальнего Востока будет заниматься футболом, если там восемь месяцев зима?
– Нужны манежи.
– Правильно. Нужно создавать инфраструктуру, чтобы по всей стране футболом занимались не один миллион детей, а тридцать.
- Оздоев покинул «Зенит» – контракт истек.
- Со сборной России Оздоев доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.
- Сейчас Оздоев ищет новый клуб. Есть варианты в Турции и на Ближнем Востоке.
Источник: Sport24