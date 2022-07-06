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«Нефутбольная страна». Оздоев объяснил, почему в России мало футболистов

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев не считает свою страну футбольной.

– У нас огромная страна. Но у нас очень мало футболистов, потому что Россия – нефутбольная страна. Люди из многих регионов чисто физически не имеют возможности заниматься футболом. Как парень с Дальнего Востока будет заниматься футболом, если там восемь месяцев зима?

– Нужны манежи.

– Правильно. Нужно создавать инфраструктуру, чтобы по всей стране футболом занимались не один миллион детей, а тридцать.

  • Оздоев покинул «Зенит» – контракт истек.
  • Со сборной России Оздоев доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.
  • Сейчас Оздоев ищет новый клуб. Есть варианты в Турции и на Ближнем Востоке.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 10:38
Комментарии17
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    Рейтинг: +3631

    Беспонтий 24 минуты назад

    на дальнем востоке пять месяцев лето
    а зима в голове у праздношатающихся самостоятельных
    полупокеров полузащитников
    так и не дождавшихся вызова в ференцварош

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    Рейтинг: +7073

    nik55 34 минуты назад

    Оздоев о легионерах «Зенита»: «По меркам Европы это средние футболисты» тогда кто ты

    1
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    Рейтинг: +17050

    Garrincha58 37 минут назад

    Оздоев ты не знаешь географию совсем на Дальнем Востоке зима не семь месяцев году там в Приморском крае её кстати почти вообще не бывает на грядках как на юге огурцы растут а вот на Севере да там длинная зима и но не намного там просто лето короткое я пожил и на Севере и на Дальнем Востоке знаю пи....ть не буду

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    Рейтинг: +32530

    zra78 > Garrincha58 11 минут назад

    Какие огурцы... там также зима, правда почти без снега и ветра дуют постоянно, дубак ещё тот

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    Рейтинг: +7073

    nik55 37 минут назад

    ты сам нулевой как футболист-----но кое как играл и зачем воспитывать своих когда есть ГАЗСРЕМ

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    Рейтинг: +13055

    playsh 39 минут назад

    Дурак,не футбольной страну сделали чиновники всех уровней,начиная с ВВП.Легче дать звание ЗМС за восьмое!!! место в ЧМ,причём в нарушение всех спортивных норм и параграфов,чем планомерно и стабильно финансировать регионы,как это было в Советах.Для чинов спорт в регионах,это деньги на ветер.А таких,как Галицкий раз-два и обчёлся.

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    Рейтинг: +17050

    Garrincha58 > playsh 32 минуты назад

    чего сравниваете СССР какие на х...й регионы всегда и везде только Москва и Питер немного а всё что вы называете регионами то были союзные республики где финансировались местными царьками то бишь секретарями местных ЦК и если не знаешь то не надо говорить ерунды а то тут молодые сопляки читают ваши басни и думают что было по другому а было точно так же как и сейчас всё в Москву все бабки там

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    Рейтинг: +4752

    Красногорск_Фан > playsh 7 минут назад

    Гагарину тоже дали майора в нарушение норм минуя капитана. Давайте лишим посмертно.

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    Рейтинг: +1944

    Олег1204 39 минут назад

    Отчасти он прав, но тут парочный круг, никто не ходит на футбол потому что играют плохо, единственные команды в РПЛ на которые можно было ходить и смотреть это Крылья, Краснодар, Зенит, а смотреть "мега" матч типа уфа химки вряд ли кто то захочет. Но это следствие, а основная причина это корупция в ДЮШС. Мне кажется если детский тренер в течении 5 лет никого толкового не выпустил, то его надо увольнять с запретом работать в спорте.

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    Рейтинг: +3464

    Enter2006 47 минут назад

    Ты это скажи моему сыну, который в 6 лет на просмотре в ТОП клуб, сделавший гол и ассист, не дали ходу и пропихнули бездаря который еле по полю шатался с нулевыми действиями. Сначала справку потеряли обязательную, но мы с женой это предвидели и задублировали все документы и предоставили ещё раз. А потом когда закончились аргументы просто сказали: "мы считаем что тот лучше, потому что просто так считаем". А потом оказалось что рядом с нами на просмотрах была мать того ребёнка и она сказала напрямую что жена футболиста этого клуба. Вот и сказочке конец...

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    Рейтинг: +459

    SLADE2019 > Enter2006 9 минут назад

    Тогда получается, что у нас очень футбольная страна! К сожалению, шутка. Мне мои знакомые рассказывали, из каких высоких инстанций звонили в академию Спартака, чтобы туда их сына определили. Не обманывали, значит.

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    Рейтинг: +3464

    Enter2006 > SLADE2019 49 секунд назад

    Нет, не обманывали.

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    Рейтинг: +10374

    alp 1 час назад

    проблема в другом - талантливым пацанам нет хода, если у них нет нужных связей и денег. они могут блистать на дворовом уровне, брать "кожаные мячи" районного масштаба но дальше им хода нет.

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    Рейтинг: +11018

    Алексей З 1 час назад

    Спросили мудака.
    НаХ нам врачи, учителя ,нефтяники и т.д. все в футболисты, тем более там зп на много раз больше.
    Заткнём Бразилию за пояс.
    Что-то Осю Бендера напомнило.

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    Рейтинг: +2890

    acor94 1 час назад

    Он серьёзно? Мы и на льду и в снегу с пацанами с мячиком бегали и нормально. Если хочется играть в футбол, погода не остановит, так что всё это отговорки для ленивых.

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    Рейтинг: +11917

    DeStar > acor94 1 час назад

    ну вообще да, но думаю на дальнем востоке все же по сложнее с этим)
    но, насколько я помню, огромный % населения живет в его западной части)) 70? или 80%?

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    Рейтинг: +1067

    Hoahin > DeStar 1 час назад

    Западнее Урала у нас живет около 75% населения.

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