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Гончаренко назвал двух игроков из РПЛ, которых хочет увидеть в другом чемпионате

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о защитнике столичного клуба Игоре Дивееве.

«У Игоря Дивеев очень хорошие лидерские качества. Он сам по себе парень со стержнем, хорошо впитывает тактическую информацию. Для центрального защитника у него хорошее начало атаки, что в современном футболе очень важно.

Игорь физически сильный, потому что прыгает, стартует хорошо. Для его роста, веса очень хорошие развороты. Он хорош при стандартных положениях как в атаке, так и в защите. Очень важно, что он имеет резерв для роста.

Мне бы очень хотелось, чтобы он и Сперцян попробовали себя в другом чемпионате, чтобы понять, насколько ещe они готовы прибавить», — сказал Гончаренко.

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Источник: «Чемпионат»

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