Терюшков: «Кубок РПЛ необходим, потому что нам не видать еврокубков 5-10 лет»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о необходимости введения в России нового футбольного турнира – Кубка РПЛ.

«С учетом того, что нам не видать ближайшие 5-10 лет еврокубков, первенств Европы и чемпионатов мира (все эти организации нас не пригласят и вообще они потеряли смысл своего существования), наш календарь безусловно будет разряженным. Для того чтобы его занять, необходим такой турнир.

Считаю, что Кубок Лиги будет востребованным и насытит календарь. Думаю, его регламент будет приближен к той же самой Лиге Чемпионов. Это сейчас позволит привлечь еще больше наших болельщиков на стадионы.

Этот турнир будет оправдан. Плюс для клубов это материальное подспорье, потому что турнир будет коммерческим. Каждый клуб-участник будет получать дополнительные средства. Турнир имеет право на существование, и в сложившейся ситуации будет объективно востребованным», – сказал Терюшков.