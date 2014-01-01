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«Спартак»: «Общаемся с РФС насчет установки турникетов за 200 миллионов рублей, но как всегда все придется делать самим»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал требование к клубу установить турникеты на «Открытие Банк Арене» за 200 миллионов рублей.

«Ситуация пока не разрешилась. Из-за этого мы не продаем абонементы на верхний ярус «Открытие Арены».

Надеюсь, ситуация разрешится. Это вопрос 200 миллионов рублей. Мы ведем диалог с РФС, писали много писем, но все придется как всегда делать самим», – сказал Зеленов.

  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
  • «Открытие Арена» открыта в 2014 году и вмещает 45360 зрителей.
  • В прошлом сезоне «Спартак» финишировал 10-м и выиграл Кубок России.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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