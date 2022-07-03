«Спартак»: «Общаемся с РФС насчет установки турникетов за 200 миллионов рублей, но как всегда все придется делать самим»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал требование к клубу установить турникеты на «Открытие Банк Арене» за 200 миллионов рублей.
«Ситуация пока не разрешилась. Из-за этого мы не продаем абонементы на верхний ярус «Открытие Арены».
Надеюсь, ситуация разрешится. Это вопрос 200 миллионов рублей. Мы ведем диалог с РФС, писали много писем, но все придется как всегда делать самим», – сказал Зеленов.
- Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
- «Открытие Арена» открыта в 2014 году и вмещает 45360 зрителей.
- В прошлом сезоне «Спартак» финишировал 10-м и выиграл Кубок России.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»