«Спартак»: «Общаемся с РФС насчет установки турникетов за 200 миллионов рублей, но как всегда все придется делать самим»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал требование к клубу установить турникеты на «Открытие Банк Арене» за 200 миллионов рублей.

«Ситуация пока не разрешилась. Из-за этого мы не продаем абонементы на верхний ярус «Открытие Арены».

Надеюсь, ситуация разрешится. Это вопрос 200 миллионов рублей. Мы ведем диалог с РФС, писали много писем, но все придется как всегда делать самим», – сказал Зеленов.