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Циннбауэр обратился к фанатам «Локомотива»

Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр выступил с речью в адрес болельщиков.

«Дорогие болельщики «Локомотива»! Вы хотите новых успехов команды, новых трофеев. Это то, чего хотим и мы. У нас молодая команда и квалифицированный тренерский штаб. Молодeжь, голодная до побед, которая хочет добиться успехов. Мы как их тренеры – тоже.

Сейчас в этом желании, в этой жажде добиваться успехов, мы вместе — и молодые игроки, и тренерский штаб. Надеюсь, это будет хорошая комбинация. И мы, тренеры, вместе с нашей молодeжью, пойдeм вперeд для того, чтобы выигрывать трофеи», – сказал Циннбауэр.

  • До «Локо» 52-летний немец работал в «Гамбурге», «Санкт-Галлене» и «Орландо Пайретс» из ЮАР.
  • У Циннбауэра есть тренерская лицензия Pro.
  • Готовить команду к матчам продолжит Марвин Комппер.

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Источник: официальный сайт «Локомотива»

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