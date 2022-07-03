Циннбауэр обратился к фанатам «Локомотива»

Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр выступил с речью в адрес болельщиков.

«Дорогие болельщики «Локомотива»! Вы хотите новых успехов команды, новых трофеев. Это то, чего хотим и мы. У нас молодая команда и квалифицированный тренерский штаб. Молодeжь, голодная до побед, которая хочет добиться успехов. Мы как их тренеры – тоже.

Сейчас в этом желании, в этой жажде добиваться успехов, мы вместе — и молодые игроки, и тренерский штаб. Надеюсь, это будет хорошая комбинация. И мы, тренеры, вместе с нашей молодeжью, пойдeм вперeд для того, чтобы выигрывать трофеи», – сказал Циннбауэр.