Циннбауэр обратился к фанатам «Локомотива»

Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр выступил с речью в адрес болельщиков.
«Дорогие болельщики «Локомотива»! Вы хотите новых успехов команды, новых трофеев. Это то, чего хотим и мы. У нас молодая команда и квалифицированный тренерский штаб. Молодeжь, голодная до побед, которая хочет добиться успехов. Мы как их тренеры – тоже.
Сейчас в этом желании, в этой жажде добиваться успехов, мы вместе — и молодые игроки, и тренерский штаб. Надеюсь, это будет хорошая комбинация. И мы, тренеры, вместе с нашей молодeжью, пойдeм вперeд для того, чтобы выигрывать трофеи», – сказал Циннбауэр.
- До «Локо» 52-летний немец работал в «Гамбурге», «Санкт-Галлене» и «Орландо Пайретс» из ЮАР.
- У Циннбауэра есть тренерская лицензия Pro.
- Готовить команду к матчам продолжит Марвин Комппер.
Источник: официальный сайт «Локомотива»