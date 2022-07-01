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  • «РФС подло превратил Суперкубок в корпоратив «Газпрома» со Шнуром». Зарема – о словах Хачатурянца

«РФС подло превратил Суперкубок в корпоратив «Газпрома» со Шнуром». Зарема – о словах Хачатурянца

1 июля 2022, 18:13
34

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, согласилась с мнением экс-президента РПЛ Ашота Хачатурянца по поводу места проведения матча за Суперкубок России.

  • Игра состоится 9 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
  • Это домашний стадион «Зенита» – соперника «Спартака» по Суперкубку.
  • Хачатурянц считает, что нарушен спортивный принцип.

«Хачатурянц абсолютно прав. РФС подлым способом превратил Суперкубок в очередной корпоратив «Газпрома» со Шнуром в угоду своему начальнику.

О каком шоу может идти речь? Шоу в футболе получается, когда есть интрига до последнего тура, например, как в Англии. А у нас вечного чемпиона ещe и страхуют каждый год удобным календарeм.

Главный вопрос: для кого шоу? Для трансляции канала «Матч» в пустых кинотеатрах? Это не шоу, а спектакль для одного зрителя», – сказала Зарема.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Хачатурянц Ашот Салихова Зарема
Комментарии (34)
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ЮНик
1656688782
Никогда не думал, что в чем-то соглашусь с Заремой. А тут СОГЛАСЕН! Дебильное шоу со шнурками , бастами и прочими клоунами. А не хера там вообще футбол? И футбол ли ЭТО? Что выяснять? Кто хуже пинает мячик: газпромовские миллионеры или десятая команда убогой РПЛ? ЧТО ВЫЯСНЯТЬ? Одна паскудная КОММЕРЦИЯ на пустом месте. Тьфу!!!
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боря крымский
1656689117
не знаю, я бы наказал зеньку, надо самолюбие иметь. за два дня до матча или за день, написал отказ, и пусть сами веселятся там... яиц у федьки видимо нет.... вроде бы бизнесмен, а его лицом в мочу, при всей стране.... странно.
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kazak1975
1656690153
Странная самка эта заремба. Не успела икру метнуть, уже на вентилятор коричневого повидла набрасывает. Её агрессивность нужно переключить на борьбу с борщевиком.
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GoldPlayFIFARus9
1656690231
т.е. как в Мск играть, так норм, а как в СПБ, так не фига. Зенит большинство матчей за супер кубок играл в Мск и не ныл. Что за клуб нытиков? Ладно бы игру показывали, но ведь играют как дно, но вместо признания собственных неудач постоянно ноют.
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R_a_i_n
1656691188
Бомжи!!! Ну каждое слово в точку. Но вы конечно этого не признаете!
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R_a_i_n
1656691500
Зашёл почитать, а тут вонь стоит. Смотрю herid тут высеров настрочил уже. И кто его с помойки выпустил.
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Добрый Бобер
1656691817
Молодец, Зарема!
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АлексМак
1656692835
Свиноматка всё не уймётся. Даже рождение дитяти не утихомирило её хайло...
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NewLife
1656703133
Остра на язык дамочка)
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шахта Заполярная
1656704763
Зарема молодец. От ее правды бомжей корежит как от ладана чертей (бомжей)
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