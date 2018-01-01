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«РФС подло превратил Суперкубок в корпоратив «Газпрома» со Шнуром». Зарема – о словах Хачатурянца

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, согласилась с мнением экс-президента РПЛ Ашота Хачатурянца по поводу места проведения матча за Суперкубок России.

  • Игра состоится 9 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
  • Это домашний стадион «Зенита» – соперника «Спартака» по Суперкубку.
  • Хачатурянц считает, что нарушен спортивный принцип.

«Хачатурянц абсолютно прав. РФС подлым способом превратил Суперкубок в очередной корпоратив «Газпрома» со Шнуром в угоду своему начальнику.

О каком шоу может идти речь? Шоу в футболе получается, когда есть интрига до последнего тура, например, как в Англии. А у нас вечного чемпиона ещe и страхуют каждый год удобным календарeм.

Главный вопрос: для кого шоу? Для трансляции канала «Матч» в пустых кинотеатрах? Это не шоу, а спектакль для одного зрителя», – сказала Зарема.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 18:13
Комментарии27
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    Рейтинг: +10902

    Алексей З 57 минут назад

    Все с мозгами ( радует что и такие здесь бывают) всё прекрасно понимают и давно уже высказались.
    Ну что зря нервы мотать , дебилам хоть ссы в глаза.
    "Человек из Космоса" ( по Денисову ) захотел праздника , РФС и Дюков взяли по козырёк.

    0
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    Рейтинг: +3590

    Беспонтий 58 минут назад

    ласковый свет материнства струился из её глаз
    губы шептали волшебные и нежные слова

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    Рейтинг: +1479

    777+ 1 час назад

    Заремушка шоу захотела? Нет ничего проще - не можешь выиграть чемпионат - опусти народную команду в последних турах в зону стыков - устрой шоу для всей страны!!! Для всех одинаково мяч круглый и поляна зеленая - побеждай - устраивай шоу!!!

    0
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    Рейтинг: +332

    Номэд 1 час назад

    У fakeid (которому за 30) очко с каждым днем все яростней бомбит. Оно и понятно, он девственник, бабы никогда не было. А может он вообще, подпольный пед. гыгы

    0
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    Рейтинг: +178

    АлексМак 1 час назад

    Свиноматка всё не уймётся. Даже рождение дитяти не утихомирило её хайло...

    0
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    Рейтинг: +5981

    Добрый Бобер 1 час назад

    Молодец, Зарема!

    5
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    Рейтинг: +8417

    R_a_i_n 1 час назад

    Зашёл почитать, а тут вонь стоит. Смотрю herid тут высеров настрочил уже. И кто его с помойки выпустил.

    4
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    Рейтинг: +8417

    R_a_i_n 1 час назад

    Бомжи!!! Ну каждое слово в точку. Но вы конечно этого не признаете!

    4
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    Рейтинг: +332

    Stavr007 2 часа назад

    блин, вот умора будет если мясо трахнет газовик

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    Рейтинг: +25016

    vladimir-7 > Stavr007 5 минут назад

    Плохо отношусь к спартаку, но с удовольствием посмотрел бы проигрыш
    Зенита и траурную рожу М......ра в конце. Против неспортивных действий Газпрома, буду болеть за КБ. Зарему и Федуна поздравляю с рождением дочки!

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    Рейтинг: +1675

    Vitaga 2 часа назад

    странное заявление конечно. как будто заранее оправдывает будущий слив. всё как всегда - причина поражений не в идиотском руководстве клубом а каких то посторонних причинах... то судьи мешают .. то календарь не такой... теперь место проведения. столько лет рулить великим клубом и никак не понять что единственная причина неудач - это вы сами - федуны

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