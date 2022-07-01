«РФС подло превратил Суперкубок в корпоратив «Газпрома» со Шнуром». Зарема – о словах Хачатурянца

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, согласилась с мнением экс-президента РПЛ Ашота Хачатурянца по поводу места проведения матча за Суперкубок России.

Игра состоится 9 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Это домашний стадион «Зенита» – соперника «Спартака» по Суперкубку.

Хачатурянц считает, что нарушен спортивный принцип.

«Хачатурянц абсолютно прав. РФС подлым способом превратил Суперкубок в очередной корпоратив «Газпрома» со Шнуром в угоду своему начальнику.

О каком шоу может идти речь? Шоу в футболе получается, когда есть интрига до последнего тура, например, как в Англии. А у нас вечного чемпиона ещe и страхуют каждый год удобным календарeм.

Главный вопрос: для кого шоу? Для трансляции канала «Матч» в пустых кинотеатрах? Это не шоу, а спектакль для одного зрителя», – сказала Зарема.