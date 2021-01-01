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«Таким компаниям нет смысла даже вести переговоры». Яровинский – об интересе City Football Group к «Рубину»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на заявление бывшего президента РПЛ Ашота Хачатурянца по поводу несостоявшегося вхождения казанского клуба в холдинг City Football Group.

«Мне об этом ничего неизвестно, в «Рубин» по этому поводу никто не обращался. Наверняка у Ашота Рафаиловича достоверные данные, но связи с нами на этот счeт не было.

Если бы к нам обратился City Football Group, то почему они уже не здесь? Думаю, таким компаниям нет смысла даже вести переговоры.

Они просто могут прийти в клуб и сказать: «Вот ваши миллиарды, вы теперь с нами», – сказал Яровинский.

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Источник: «Спорт Бизнес Online»

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