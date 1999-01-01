Родригао назвал две вещи, которые удивили его в России

Где он увидел общие туалеты? Может где нибудь на глухом полустанке? Ну там сердечко на двери и дырка в полу с кишащими где то внизу опарышами. Так этот вид и душок он запомнил бы на всю жизнь. Гыгыгы
Защитник «Сочи» Родригао высказался о жизни в России.
— Что в России стало для вас открытием?
— Мне нравится ваша еда. Особенно салаты. В России их отлично делают.
Ещe очень удивило, что в России часто попадаются общие туалеты. В Бразилии такого нет – всегда есть деление на мужской и женский. Из-за этого у меня произошeл курьeзный случай.
Я уже настолько привык здесь к туалетам-унисекс, что однажды не разобрал вывеску и зашeл в дамский. Женщина очень громко кричала.
Вообще, нам с женой создаeт трудности то, что мы пока не очень хорошо понимаем русский язык.