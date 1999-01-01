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Родригао назвал две вещи, которые удивили его в России

Защитник «Сочи» Родригао высказался о жизни в России.

— Что в России стало для вас открытием?

— Мне нравится ваша еда. Особенно салаты. В России их отлично делают.

Ещe очень удивило, что в России часто попадаются общие туалеты. В Бразилии такого нет – всегда есть деление на мужской и женский. Из-за этого у меня произошeл курьeзный случай.

Я уже настолько привык здесь к туалетам-унисекс, что однажды не разобрал вывеску и зашeл в дамский. Женщина очень громко кричала.

Вообще, нам с женой создаeт трудности то, что мы пока не очень хорошо понимаем русский язык.

  • Родригао близок к переходу в «Зенит».
  • Бразилец перешел в «Сочи» год назад.
  • В минувшем сезоне он провел 26 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +717

    Конопляных дел мастер 1 час назад

    Где он увидел общие туалеты? Может где нибудь на глухом полустанке? Ну там сердечко на двери и дырка в полу с кишащими где то внизу опарышами. Так этот вид и душок он запомнил бы на всю жизнь. Гыгыгы

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    Рейтинг: +2167

    Январь 59 1 час назад

    Я в Краснодаре общих туалетов не встречал? Неужели в Сочи они есть?

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    Рейтинг: +2679

    Nerlinger 2 часа назад

    В Европе явно туалеты общие.
    Ну или на 3 деление

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    Рейтинг: +82

    Аден > Nerlinger 2 часа назад

    :)

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    Рейтинг: +143

    NET VOINE 3 часа назад

    мы пока не очень хорошо понимаем русский язык---------Ну видно, если что то про общие туалеты сказанул.Не очень хорошо понял.

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    Рейтинг: +1178

    fakeid 3 часа назад

    эт где это общие туалеты? такое только в тарасятнике возможно. а вообще, правительство спб очень красиво выкрутилось при матвиенке: чтобы не портить виды всякими там туалетами, постановили и приказали всем кафешкам и ресторанам пускать посетителей в туалет бесплатно. и да - это закон. поэтому, хряки, если вы будете в петербурге, то не удивляйтесь отсутствию убогих кабинок на каждом углу)

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    Рейтинг: +82

    Аден 3 часа назад

    что то много в последнее время этого родригао. Часом не в бомжатник собрался игруля.

    0
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    Рейтинг: +1178

    fakeid > Аден 3 часа назад

    в тарасовский БОМЖАРНИК точно нет. гы-гы!

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    Рейтинг: +82

    Аден > fakeid 2 часа назад

    какие вы бомжи назойливые. Иди на куй. гы-гы

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    Рейтинг: +1178

    fakeid > Аден 2 часа назад

    ну так ты и пошёл на него, бомжик)
    100 лет и 3 месяца спартаг без своего дома, только по арендам шастает. основатели бомж-движа планеты. гы-гы-гы!

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    Рейтинг: +2852

    acor94 3 часа назад

    Первый раз слышу про такие туалеты!

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