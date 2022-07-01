Родригао назвал две вещи, которые удивили его в России

Защитник «Сочи» Родригао высказался о жизни в России.

— Что в России стало для вас открытием?

— Мне нравится ваша еда. Особенно салаты. В России их отлично делают.

Ещe очень удивило, что в России часто попадаются общие туалеты. В Бразилии такого нет – всегда есть деление на мужской и женский. Из-за этого у меня произошeл курьeзный случай.

Я уже настолько привык здесь к туалетам-унисекс, что однажды не разобрал вывеску и зашeл в дамский. Женщина очень громко кричала.

Вообще, нам с женой создаeт трудности то, что мы пока не очень хорошо понимаем русский язык.