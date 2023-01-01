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Родригао – на русском: «Украл, выпил, в тюрьму – романтика!»

Защитник «Сочи» Родригао рассказал об изучении русского языка.

«Мне очень помогают Жоаозиньо с Нобоа, которые хорошо владеют русским. Я специально прошу их почаще говорить со мной по-русски, чтобы быстрее прогрессировать.

Любимых слов много: «право», «лево», «вперeд», «назад», «как дела», «спасибо», «пожалуйста»… Особенно мне нравится – «отлично». Если тренер говорит мне «отлично», значит, я всe сделал как надо.

Бывает, непросто вспомнить слово, но я понимаю, если его произносят другие. Работники клуба всегда помогают мне с переводом русских слов, обучают забавным фразам. Например: «Украл, выпил, в тюрьму – романтика!» (Родригао произнeс это на русском языке – прим. «Бомбардира»)

Ребята иногда надо мной подшучивают, но я уже лучше начинаю понимать эти шутки, чувствовать язык», – сказал Родригао.

  • Родригао близок к переходу в «Зенит».
  • Бразилец перешел в «Сочи» год назад.
  • В минувшем сезоне он провел 26 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +5704

    Давид59 44 минуты назад

    Мне понравилось, что его любимые слова "право, лево". Как будто на права сдавать собирается

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