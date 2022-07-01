Родригао – на русском: «Украл, выпил, в тюрьму – романтика!»

Защитник «Сочи» Родригао рассказал об изучении русского языка.

«Мне очень помогают Жоаозиньо с Нобоа, которые хорошо владеют русским. Я специально прошу их почаще говорить со мной по-русски, чтобы быстрее прогрессировать.

Любимых слов много: «право», «лево», «вперeд», «назад», «как дела», «спасибо», «пожалуйста»… Особенно мне нравится – «отлично». Если тренер говорит мне «отлично», значит, я всe сделал как надо.

Бывает, непросто вспомнить слово, но я понимаю, если его произносят другие. Работники клуба всегда помогают мне с переводом русских слов, обучают забавным фразам. Например: «Украл, выпил, в тюрьму – романтика!» (Родригао произнeс это на русском языке – прим. «Бомбардира»)

Ребята иногда надо мной подшучивают, но я уже лучше начинаю понимать эти шутки, чувствовать язык», – сказал Родригао.