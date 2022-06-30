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«На нем уже висит клеймо с отрицательным отзывом». Кавазашвили – о словах Глушенкова про «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал экс-футболиста московского клуба Максима Глушенкова.

  • На прошлой неделе «Крылья Советов» выкупили полузащитника.
  • После этого Глушенков сказал: «Рад, что ушел из «Спартака». Давно этого хотел».

«Это нехороший поступок со стороны Глушенкова. Я бы так никогда не поступил. Это говорит о многом. Человек не думает о будущем.

Пройдeт некоторое время, и он, может быть, вернeтся в «Спартак» работать как функционер, а на нeм уже висит клеймо с отрицательным отзывом», – заявил Кавазашвили.

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Источник: «Чемпионат»

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30.06.2022 23:36
Комментарии1
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    Рейтинг: +1124

    fakeid 21 минуту назад

    какое клеймо, если ему 22 года всего? скажет, по молодости ляпнул лишнего, не подумав. и все примут. только кавазашвили к тому моменту уже не будет.

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