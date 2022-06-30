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  • «На нем уже висит клеймо с отрицательным отзывом». Кавазашвили – о словах Глушенкова про «Спартак»

«На нем уже висит клеймо с отрицательным отзывом». Кавазашвили – о словах Глушенкова про «Спартак»

30 июня 2022, 23:36
8

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал экс-футболиста московского клуба Максима Глушенкова.

  • На прошлой неделе «Крылья Советов» выкупили полузащитника.
  • После этого Глушенков сказал: «Рад, что ушел из «Спартака». Давно этого хотел».

«Это нехороший поступок со стороны Глушенкова. Я бы так никогда не поступил. Это говорит о многом. Человек не думает о будущем.

Пройдeт некоторое время, и он, может быть, вернeтся в «Спартак» работать как функционер, а на нeм уже висит клеймо с отрицательным отзывом», – заявил Кавазашвили.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Глушенков Максим Кавазашвили Анзор
Комментарии (8)
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Ollegator
1656628405
Так, а что он не так сказал) он же сказал, «хотел играть», поэтому рад, что ушёл. Так-то всё логично. Пенсионер похоже поплыл в комментариях.. или упыри журналисты опять играют в хайп
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1656646334
Глушенков нормальный парень, а Кавазашвили в последнее время себя дофига экспертом возомнил. В 101 год то. Каждый день где-нибудь его интервью. одно бредовее другого. В Спартаке всегда есть футболист, который со всех сторон талантливый и классный, но у которого, хоть убей, ничего не получается в Спартаке. Павленко, Яковлев, Ананидзе, хорошие талантливые ребята, уходили в аренду, играли классно, возвращались и снова ничего. В итоге этой чехардой губили карьеру. С Глушенковым та же история - молодой, талантливый парень, получается играть в Крыльях, но не получается в Спартаке, он это понимает, так за что его критиковать, если человек выбирает путь, который лучше для всех.
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nik55
1656647386
в следующий раз язык его подведет
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Enter2006
1656653361
А что он плохого про Спартак то сказал не пойму, что на него нужно вешать клеймо? Ну рад был уйти ну и ок. Он что, чмырил сам клуб или что из Спартака никто не уходил никогда? Или все должны уходить рыдая и размазывая сопли по лицу? Или реально нашли повод докопаться до парня на ровном месте и "опустить"? Мдяя...
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SLADE2019
1656661457
Хороший футболист. А то, что в Спартаке очередной способный игрок не заиграл, становится уже законом. Считаю, что он пригодился бы команде, тем более в таком состоянии, в котором она сейчас находится.
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alefreddy
1656663807
так и не прибавил подающий надежды игрок
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