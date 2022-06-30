«На нем уже висит клеймо с отрицательным отзывом». Кавазашвили – о словах Глушенкова про «Спартак»

какое клеймо, если ему 22 года всего? скажет, по молодости ляпнул лишнего, не подумав. и все примут. только кавазашвили к тому моменту уже не будет.
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал экс-футболиста московского клуба Максима Глушенкова.
- На прошлой неделе «Крылья Советов» выкупили полузащитника.
- После этого Глушенков сказал: «Рад, что ушел из «Спартака». Давно этого хотел».
«Это нехороший поступок со стороны Глушенкова. Я бы так никогда не поступил. Это говорит о многом. Человек не думает о будущем.
Пройдeт некоторое время, и он, может быть, вернeтся в «Спартак» работать как функционер, а на нeм уже висит клеймо с отрицательным отзывом», – заявил Кавазашвили.