«На нем уже висит клеймо с отрицательным отзывом». Кавазашвили – о словах Глушенкова про «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал экс-футболиста московского клуба Максима Глушенкова.

На прошлой неделе «Крылья Советов» выкупили полузащитника.

После этого Глушенков сказал: «Рад, что ушел из «Спартака». Давно этого хотел».

«Это нехороший поступок со стороны Глушенкова. Я бы так никогда не поступил. Это говорит о многом. Человек не думает о будущем.

Пройдeт некоторое время, и он, может быть, вернeтся в «Спартак» работать как функционер, а на нeм уже висит клеймо с отрицательным отзывом», – заявил Кавазашвили.