«Локомотив» рассказал о принципах работы нового главного тренера Йозефа Циннбауэра.
«В тренерской работе Йозеф Циннбауэр придерживается принципов игры, аналогичных игровой модели «Локомотива».
Кроме того, во всех командах Циннбауэр уделял существенное внимание работе с молодыми игроками и реализации их потенциала», – сообщила пресс-служба «Локо».
- До «Локо» 52-летний немец работал в «Гамбурге», «Санкт-Галлене» и «Орландо Пайретс» из ЮАР.
- У Циннбауэра есть тренерская лицензия Pro.
Источник: сайт «Локомотива»