«Локомотив» рассказал о принципах работы нового главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«В тренерской работе Йозеф Циннбауэр придерживается принципов игры, аналогичных игровой модели «Локомотива».

Кроме того, во всех командах Циннбауэр уделял существенное внимание работе с молодыми игроками и реализации их потенциала», – сообщила пресс-служба «Локо».