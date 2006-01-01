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В «Локомотиве» объяснили назначение Циннбауэра на пост главного тренера

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал назначение Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера клуба.

«Рады приветствовать Йозефа Циннбауэра в нашей команде. Как мы и планировали, «Локомотив» усиливает тренерский штаб специалистом с хорошим опытом работы в разноплановых чемпионатах.

При приглашении Йозефа мы также учитывали, что он имеет серьeзный опыт работы с молодeжью и разделяет принципы игры, которую мы хотим видеть в исполнении «Локомотива».

Это назначение не отразится на работе Марвина Комппера и его роли в клубе, он продолжает готовить команду к матчам, а также занимается вопросом получения лицензии Pro.

Что касается Заура Хапова, мы благодарны ему за работу главным тренером во второй половине прошлого сезона. Он также продолжит работу в тренерском штабе», – сказал Цорн.

  • До «Локо» 52-летний немец работал в «Гамбурге», «Санкт-Галлене» и «Орландо Пайретс» из ЮАР.
  • У Циннбауэра есть тренерская лицензия Pro.

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Источник: сайт «Локомотива»

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Комментарии3
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  • ...
    Рейтинг: +1172

    Taps 8 минут назад

    Совсем сдурели паравозники.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1172

    Taps > Taps 4 минуты назад

    В московские команды набирают разную шушеру,
    лишь бы показать, что мы не изолированы.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3398

    Enter2006 8 минут назад

    В каких "в разноплановых чемпионатах" в это время? Отмыв денег вот и всё. Коррупционная схема никак не поймёт что жизнь изменилась...

    0
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