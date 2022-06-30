В «Локомотиве» объяснили назначение Циннбауэра на пост главного тренера

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал назначение Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера клуба.

«Рады приветствовать Йозефа Циннбауэра в нашей команде. Как мы и планировали, «Локомотив» усиливает тренерский штаб специалистом с хорошим опытом работы в разноплановых чемпионатах.

При приглашении Йозефа мы также учитывали, что он имеет серьeзный опыт работы с молодeжью и разделяет принципы игры, которую мы хотим видеть в исполнении «Локомотива».

Это назначение не отразится на работе Марвина Комппера и его роли в клубе, он продолжает готовить команду к матчам, а также занимается вопросом получения лицензии Pro.

Что касается Заура Хапова, мы благодарны ему за работу главным тренером во второй половине прошлого сезона. Он также продолжит работу в тренерском штабе», – сказал Цорн.