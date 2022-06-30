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  • В «Локомотиве» объяснили назначение Циннбауэра на пост главного тренера

В «Локомотиве» объяснили назначение Циннбауэра на пост главного тренера

30 июня 2022, 17:54
8

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал назначение Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера клуба.

«Рады приветствовать Йозефа Циннбауэра в нашей команде. Как мы и планировали, «Локомотив» усиливает тренерский штаб специалистом с хорошим опытом работы в разноплановых чемпионатах.

При приглашении Йозефа мы также учитывали, что он имеет серьeзный опыт работы с молодeжью и разделяет принципы игры, которую мы хотим видеть в исполнении «Локомотива».

Это назначение не отразится на работе Марвина Комппера и его роли в клубе, он продолжает готовить команду к матчам, а также занимается вопросом получения лицензии Pro.

Что касается Заура Хапова, мы благодарны ему за работу главным тренером во второй половине прошлого сезона. Он также продолжит работу в тренерском штабе», – сказал Цорн.

  • До «Локо» 52-летний немец работал в «Гамбурге», «Санкт-Галлене» и «Орландо Пайретс» из ЮАР.
  • У Циннбауэра есть тренерская лицензия Pro.

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Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (8)
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Enter2006
1656601913
В каких "в разноплановых чемпионатах" в это время? Отмыв денег вот и всё. Коррупционная схема никак не поймёт что жизнь изменилась...
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Taps
1656601970
Совсем сдурели паравозники.
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Красногорск_Фан
1656603261
Какой кубок брал, какой чемпионат выигрывал. Всегда вспоминаю любимый анекдот нашего президента с такими назначениями : "Думал была черная полоса, а теперь оказалась - белая!". Набирают не пойми кого, до той степени что начинаешь скучать по Смородине и других прошлых деятелях. А про выигрыш трофеев можно только вздохнуть и пересмотреть старое видео. Вдобавок еще 2 сильных игрока выбыли - Кухта и Жемалетдинов. Жизнь боль
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Hoahin
1656603893
И в чем смысл немца приглашать? Через 2 месяца он скажет что на него оказывается давление от УЕФА, жены, лунного календаря, и вообще он себя не чувствует в безопасности, опять расторжение контракта и поиск нового тренера.
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vladimir-7
1656605272
Локомотив в лице ЦОРНА продолжает эксперименты с тренерами, понятно, что дурной пример заразителен, но надо тормознуть и Цорна выгнать из России, а то вместо россиян останутся одни дружбаны-аферисты Цорна.
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Guinnesss
1656606595
Провал!
Ответить
Иван Петров 1986
1656607638
Цорн заканчивает развал Локомотива. Это он умеет.
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