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Абаскаль: «У «Спартака» меньше времени на подготовку к Суперкубку, чем у «Зенита»

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче за Суперкубок России против «Зенита».

— «Спартак» довольно поздно вышел из отпуска из-за матча в Кубке. Хватит ли вам времени подготовить команду к матчу с чемпионом России?

— Клуб уже делал заявление по этому поводу. Я полностью согласен с этими словами. У нас действительно меньше времени на подготовку, чем у «Зенита». Нам некуда деваться, мы будем готовиться к матчу за Суперкубку и делать все, что от нас зависит.

  • Матч на «Газпром Арене» состоится 9 июля.
  • «Спартак» был недоволен, что матч состоится в Санкт-Петербурге.
  • «Зенит» и «Спартак» еще никогда не встречались в матче за Суперкубок России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:55
Комментарии1
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    Рейтинг: +1094

    fakeid 1 час назад

    это тарасофское нытьё теперь будет ежедневно, до 9 числа. хотя зенит вчера играл, в боевом составе. восстановятся и дрюкнут хряков без проблем и нытья.

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