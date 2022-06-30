Абаскаль: «У «Спартака» меньше времени на подготовку к Суперкубку, чем у «Зенита»

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче за Суперкубок России против «Зенита».

— «Спартак» довольно поздно вышел из отпуска из-за матча в Кубке. Хватит ли вам времени подготовить команду к матчу с чемпионом России?

— Клуб уже делал заявление по этому поводу. Я полностью согласен с этими словами. У нас действительно меньше времени на подготовку, чем у «Зенита». Нам некуда деваться, мы будем готовиться к матчу за Суперкубку и делать все, что от нас зависит.