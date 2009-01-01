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Роналду намерен отсудить 626 тысяч у адвоката Майорги, обвинявшей португальца в изнасиловании

Юристы нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду подали иск в американский окружной суд.

Португалец намерен отсудить более 626 тысяч долларов у адвоката Лесли Марка Стовалла, представлявшего интересы модели Кэтрин Майорги.

В эту сумму входят судебные издержки, а также возмещение ущерба 37-летнему футболисту за то, что ему пришлось защищаться от недобросовестного поведения Стовалла.

  • Майорга обвиняла Роналду в изнасиловании в Лас-Вегасе в 2009 году.
  • Она требовала 56 миллионов фунтов компенсации. Форвард свою вину не признавал.
  • В итоге иск модели к форварду «МЮ» был отклонен.

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Источник: Associated Press

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