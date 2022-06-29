«Зенит» подписал двух бразильцев, «Спартак» впервые победил при Абаскале и другие новости дня

Кассьерра прибыл в Санкт-Петербург для перехода в «Зенит»

«Ньюкасл» купил за 37 миллионов защитника Ботмана. На игрока претендовал «Милан»

«ПСЖ» показал новую домашнюю форму. Эмблема – по центру

«Зенит» объявил об уходе Алберто и переходе Мантуана и Ивана

«Фонбет» предложил «Химкам» миллиард рублей за смену названия

«Интер» объявил о переходе Лукаку

«Спартак» едва не упустил победу над «Балтикой» со счета 3:0. Это дебютный выигрыш Абаскаля

«Зенит» разгромил ЦСКА (3:0), забив два гола с пенальти

Советник Федуна Камоцци покинул «Спартак»

«Аталанта» остановила выплаты «Локомотиву» по Миранчуку. Клуб должен еще 5 миллионов