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Кассьерра прибыл в Санкт-Петербург для перехода в «Зенит»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра прибыл в Санкт-Петербург. Фото в социальной сети опубликовал агент колумбийца Мартин Араоз.

Кассьерра пройдет медосмотр и подпишет контракт на три года.

  • Год назад «Сочи» купил Кассьерру за 1,2 миллиона евро.
  • Он забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
  • Ожидается, что колумбиец заключит с «Зенитом» контракт на 3 года с зарплатой 1 миллион евро.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1041

    fakeid 31 минуту назад

    2 колумбийца в основе, гуд.

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    Рейтинг: +16177

    ilichkadr 39 минут назад

    Не иначе Барриос перетащил Кассьерру в Зенит. Будет теперь с кем Вильмару тусоваться..........

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