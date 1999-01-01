Кассьерра прибыл в Санкт-Петербург для перехода в «Зенит»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра прибыл в Санкт-Петербург. Фото в социальной сети опубликовал агент колумбийца Мартин Араоз.

Кассьерра пройдет медосмотр и подпишет контракт на три года.

Год назад «Сочи» купил Кассьерру за 1,2 миллиона евро.

Он забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

Ожидается, что колумбиец заключит с «Зенитом» контракт на 3 года с зарплатой 1 миллион евро.

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