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«Фонбет» предложил «Химкам» миллиард рублей за смену названия (Борис Губкин)

Букмекерская компания «Фонбет» готова заплатить «Химкам» миллиард рублей, если они поменяют название на спонсорское. Об этом сообщил шеф-редактор издания «РБ Бизнес» Борис Губкин.

Администрация Московской области не согласилась на название «Фонбет-Химки», как и член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

  • Одну из руководящих должностей в «Фонбете» занимает Сергей Анохин – бывший глава «Химок».
  • Ранее спонсорское название получил «Нижний Новгород» – «Пари НН».
  • Сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: телеграм-канал Бориса Губкина

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