Букмекерская компания «Фонбет» готова заплатить «Химкам» миллиард рублей, если они поменяют название на спонсорское. Об этом сообщил шеф-редактор издания «РБ Бизнес» Борис Губкин.
Администрация Московской области не согласилась на название «Фонбет-Химки», как и член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.
- Одну из руководящих должностей в «Фонбете» занимает Сергей Анохин – бывший глава «Химок».
- Ранее спонсорское название получил «Нижний Новгород» – «Пари НН».
- Сезон РПЛ стартует 15 июля.
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Источник: телеграм-канал Бориса Губкина