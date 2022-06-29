Букмекерская компания «Фонбет» готова заплатить «Химкам» миллиард рублей, если они поменяют название на спонсорское. Об этом сообщил шеф-редактор издания «РБ Бизнес» Борис Губкин.

Администрация Московской области не согласилась на название «Фонбет-Химки», как и член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

Одну из руководящих должностей в «Фонбете» занимает Сергей Анохин – бывший глава «Химок».

Ранее спонсорское название получил «Нижний Новгород» – «Пари НН».

Сезон РПЛ стартует 15 июля.

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