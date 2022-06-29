«Можно душу дьяволу продать». «Химки» отклонили предложение о переименовании клуба

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что клуб отклонил предложение букмекерской компании о переименовании клуба.

– Новых спонсоров не ищете?

– Ищем, конечно. Но тяжелая ситуация. Найти партнера не так просто.

– «Нижний Новгород» решил заработать на переименовании в «Пари НН».

– До идиотизма дойти несложно. Можно душу дьяволу продать. Но мне кажется, что болельщики нас не поймут, если мы начнем переименовываться и называться беттинговыми именами. Переименования инфраструктуры, объектов, стадионов – это нормально. Но не клубов.

– А вам поступало предложение на переименование клуба?

– Предложение было. Но мы не готовы переименовать клуб. Ни к чему хорошему это не приведет. «Химки» существуют с 1997 года. Это достаточно большая история. Хочется иметь приверженность к корням.

До абсурда дойти недолго. Можно делать ребрендинг, возвращаться к истокам, но переименовываться по-новому – нельзя.

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