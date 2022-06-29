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  • «Можно душу дьяволу продать». «Химки» отклонили предложение о переименовании клуба

«Можно душу дьяволу продать». «Химки» отклонили предложение о переименовании клуба

29 июня 2022, 15:41
7

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что клуб отклонил предложение букмекерской компании о переименовании клуба.

– Новых спонсоров не ищете?

– Ищем, конечно. Но тяжелая ситуация. Найти партнера не так просто.

– «Нижний Новгород» решил заработать на переименовании в «Пари НН».

– До идиотизма дойти несложно. Можно душу дьяволу продать. Но мне кажется, что болельщики нас не поймут, если мы начнем переименовываться и называться беттинговыми именами. Переименования инфраструктуры, объектов, стадионов – это нормально. Но не клубов.

– А вам поступало предложение на переименование клуба?

Предложение было. Но мы не готовы переименовать клуб. Ни к чему хорошему это не приведет. «Химки» существуют с 1997 года. Это достаточно большая история. Хочется иметь приверженность к корням.

До абсурда дойти недолго. Можно делать ребрендинг, возвращаться к истокам, но переименовываться по-новому – нельзя.

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Комментарии (7)
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Беспонтий
1656506962
первые аплодисменты терюшкову может оказывется пари ха ха
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acor94
1656507899
Скоро онлайн казино начнёт название скупать)
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Plyash
1656509377
"Ищущий да обрящет". Молодцы Химки,не теряйте имени своего,всё обязательно наладится.Удачи.
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Vitaga
1656509779
букмекеры - тоже казино. которое всегда выигрывает. насколько же они обувают наш народ что клубы стали скупать пачками? спонсоры лиги ...владельцы клубов... каналов ТВ... сколько же у нас идиотов верящих в сказки
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боря крымский
1656518455
надо букмекеров на гос уровне щипать, че то я сатрю забурели они...
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Fialet
1656524212
Молодцы, не всё ещё в этом мире продаётся. Не то, что Нижний Новгород. Да и что говорить, само слово "Нижний" говорит за себя.
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Great Tartaria
1656528942
Переименования инфраструктуры, объектов, стадионов – это нормально...... НЕТ НЕ НОРМАЛЬНО.... И ты это поймешь когда будешь играть на Тампакс арене
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