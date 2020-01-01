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«Можно душу дьяволу продать». «Химки» отклонили предложение о переименовании клуба

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что клуб отклонил предложение букмекерской компании о переименовании клуба.

– Новых спонсоров не ищете?

– Ищем, конечно. Но тяжелая ситуация. Найти партнера не так просто.

– «Нижний Новгород» решил заработать на переименовании в «Пари НН».

– До идиотизма дойти несложно. Можно душу дьяволу продать. Но мне кажется, что болельщики нас не поймут, если мы начнем переименовываться и называться беттинговыми именами. Переименования инфраструктуры, объектов, стадионов – это нормально. Но не клубов.

– А вам поступало предложение на переименование клуба?

Предложение было. Но мы не готовы переименовать клуб. Ни к чему хорошему это не приведет. «Химки» существуют с 1997 года. Это достаточно большая история. Хочется иметь приверженность к корням.

До абсурда дойти недолго. Можно делать ребрендинг, возвращаться к истокам, но переименовываться по-новому – нельзя.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 15:41
Комментарии5
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    Рейтинг: +1666

    Vitaga 16 минут назад

    букмекеры - тоже казино. которое всегда выигрывает. насколько же они обувают наш народ что клубы стали скупать пачками? спонсоры лиги ...владельцы клубов... каналов ТВ... сколько же у нас идиотов верящих в сказки

    0
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    Рейтинг: +12928

    playsh 23 минуты назад

    "Ищущий да обрящет". Молодцы Химки,не теряйте имени своего,всё обязательно наладится.Удачи.

    0
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    Рейтинг: +53

    Аден 43 минуты назад

    Голодные и бедные, но правильные и гордые. Но все одно, удачи Химки.

    1
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    Рейтинг: +2842

    acor94 47 минут назад

    Скоро онлайн казино начнёт название скупать)

    0
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    Рейтинг: +3534

    Беспонтий 1 час назад

    первые аплодисменты терюшкову

    может оказывется
    пари ха ха

    2
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