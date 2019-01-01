Представитель Игнатьева предложил «закрыть рты» всем критикам игрока

Да знатная ахинея от Агузарова. Наверняка сам понял в какое дерьмо с Игнатьевым вляпался. Думал что на Ванином таланте деньжат по лёгкому отхватит, а Ваня оказался падким на красивую житуху. Теперь от Ивана одни убытки и претензии от солидных людей. Репутация Агузарова в глазах многих тренеров резко упала. Ко всем бедам и Черчесов из России уехал и рычагов никаких не оставил. Вот и окрысился на всех и сразу очень сильно.
Алан Агузаров, представитель бывшего нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, прокомментировал уход игрока из казанского клуба.
«Как вы понимаете, вопрос расторжения контракта с «Рубином» — не про деньги. Может, после этого все те, кто считал, что для Игнатьева и его представителей на первом месте деньги, закроют свои рты.
К слову, хотел бы добавить, что мне вообще по барабану мнения всяких Уткиных и ему подобных, которые сидят на своих откормленных продажных задницах и вечно несут всякую ахинею», — сказал Агузаров.
- Игнатьев выступал за «Рубин» с декабря 2019 года.
- Его купили у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
- Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах за казанцев.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное