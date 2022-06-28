Представитель Игнатьева предложил «закрыть рты» всем критикам игрока

Алан Агузаров, представитель бывшего нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, прокомментировал уход игрока из казанского клуба.

«Как вы понимаете, вопрос расторжения контракта с «Рубином» — не про деньги. Может, после этого все те, кто считал, что для Игнатьева и его представителей на первом месте деньги, закроют свои рты.

К слову, хотел бы добавить, что мне вообще по барабану мнения всяких Уткиных и ему подобных, которые сидят на своих откормленных продажных задницах и вечно несут всякую ахинею», — сказал Агузаров.

Игнатьев выступал за «Рубин» с декабря 2019 года.

Его купили у «Краснодара» за 7 миллионов евро.

Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах за казанцев.

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