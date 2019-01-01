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Представитель Игнатьева предложил «закрыть рты» всем критикам игрока

Алан Агузаров, представитель бывшего нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, прокомментировал уход игрока из казанского клуба.

«Как вы понимаете, вопрос расторжения контракта с «Рубином» — не про деньги. Может, после этого все те, кто считал, что для Игнатьева и его представителей на первом месте деньги, закроют свои рты.

К слову, хотел бы добавить, что мне вообще по барабану мнения всяких Уткиных и ему подобных, которые сидят на своих откормленных продажных задницах и вечно несут всякую ахинею», — сказал Агузаров.

  • Игнатьев выступал за «Рубин» с декабря 2019 года.
  • Его купили у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
  • Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах за казанцев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 19:53
Комментарии1
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    Рейтинг: +3899

    Кузьмич на трибуне 40 минут назад

    Да знатная ахинея от Агузарова. Наверняка сам понял в какое дерьмо с Игнатьевым вляпался. Думал что на Ванином таланте деньжат по лёгкому отхватит, а Ваня оказался падким на красивую житуху. Теперь от Ивана одни убытки и претензии от солидных людей. Репутация Агузарова в глазах многих тренеров резко упала. Ко всем бедам и Черчесов из России уехал и рычагов никаких не оставил. Вот и окрысился на всех и сразу очень сильно.

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