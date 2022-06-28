Ломаев: «Вратари не от мира сего. В Томске парень в 11 лет вешал на перекладину презервативы – примета»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о поведении голкиперов.

– Согласен, что вратари странноватые, не от мира сего. А как может быть иначе, если ты каждый день падаешь на землю, головой бьешься, тебе по голове с метра бьют.

Обычный человек же стремится сохранить равновесие и не упасть. Уворачивается от мяча, а не принимает его в себя. Все наоборот. Эти примеры можно долго приводить.

Вратарь – антипод футболиста. Цель игры – забить гол, а вратарь это предотвращает. Человек с детства идет против всех, против толпы. Уже это решение не самое нормальное, так что ничего удивительного.

– Самое безумное, что видел от вратарей?

– В Томске играл вратарь, который в 11 лет вешал презервативы на перекладину. Такая примета у него была, талисман. В 11 лет!

– А ты что-нибудь исполнял?

– Я дрался много в академии Коноплева – с кровью, как положено. Потому что дурачок маленький был, неправильно себя вел. Просто нарывался на старших, хотя был слабый и не мог нормально ответить.

Только в 15 лет дошло, что не надо так делать. Мне в академии сказали: «Еще одна драка – и мы тебя отчислим». Тогда и переосмыслил, не хотелось же все потерять.

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