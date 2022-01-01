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Ломаев: «Вратари не от мира сего. В Томске парень в 11 лет вешал на перекладину презервативы – примета»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о поведении голкиперов.

– Согласен, что вратари странноватые, не от мира сего. А как может быть иначе, если ты каждый день падаешь на землю, головой бьешься, тебе по голове с метра бьют.

Обычный человек же стремится сохранить равновесие и не упасть. Уворачивается от мяча, а не принимает его в себя. Все наоборот. Эти примеры можно долго приводить.

Вратарь – антипод футболиста. Цель игры – забить гол, а вратарь это предотвращает. Человек с детства идет против всех, против толпы. Уже это решение не самое нормальное, так что ничего удивительного.

– Самое безумное, что видел от вратарей?

– В Томске играл вратарь, который в 11 лет вешал презервативы на перекладину. Такая примета у него была, талисман. В 11 лет!

– А ты что-нибудь исполнял?

– Я дрался много в академии Коноплева – с кровью, как положено. Потому что дурачок маленький был, неправильно себя вел. Просто нарывался на старших, хотя был слабый и не мог нормально ответить.

Только в 15 лет дошло, что не надо так делать. Мне в академии сказали: «Еще одна драка – и мы тебя отчислим». Тогда и переосмыслил, не хотелось же все потерять.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии3
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    Рейтинг: +9278

    САДЫЧОК 2 часа назад

    Ломаев , даже , если какой то чел вешал на штангу- говорить , про это , признак большого дурачины ! Это , же каким нужно быть пробитым , чтобы нести такую дичь !?

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    Рейтинг: +32122

    VVM1964 2 часа назад

    О этого в Зените ждут ! ) У них как раз вакансия вратаря открыта )

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    Рейтинг: +16171

    ilichkadr > VVM1964 2 часа назад

    В Зенит уже Ванюшка едет, из Бразилии. У него талисман - обезьяна.
    P.S. История 1963 г., произошедшая с В. Понедельником в Мали не должна повториться.

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