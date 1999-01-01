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В «Химках» определились с позициями, требующими усиления этим летом

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, какие позиции намерен усилить подмосковный клуб.

«По позициям, конечно, мы ищем. Наша основная задача – опорник и нападающий.

Зона, на которой играл Юрий Жирков, у нас достаточно хороша – на ней проблем не будет», – сказал Терюшков.

  • «Химки» этим летом уже оформили 5 переходов.
  • Клуб выкупил Захара Волкова у БАТЭ и Резиуана Мирзова у «Спартака».
  • Также они подписали вратаря Антона Митрюшкина, защитников Алексея Никитина и Валентина Пальцева.

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Источник: «Чемпионат»

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