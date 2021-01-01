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Агент: «Алберто уже игрок «Коринтианса». Мантуан отправится в «Зенит»

Бразильский агент Гильерме Рейс высказался об обмене нападающего «Зенита» Юри Алберто на полузащитника «Коринтианса» Густаво Мантуана,

«Как болельщик «Коринтианса» очень сожалею, что Мантуан, вероятнее всего, отправится в «Зенит». Потому что этот футболист только-только засветился. Ранее у него была травма – по-моему крестообразной связки – он начал выступать в основном составе, но после повреждения где-то полгода не играл.

В этом году тренер Витор Перейра дал ему возможность продемонстрировать себя, и он показал все, на что способен.

Это очень хороший игрок – может бить как с левой, так и с правой ноги. Плюс не забывает отрабатывать и в обороне. Мне жаль, что он Мантуан покинет «Коринтианс» из-за обмена на Юри Алберто.

В Бразилии говорят, что Юри Алберто уже игрок «Коринтианса». Пока это аренда. Соответственно, Мантуан, вероятнее всего, на днях подпишет контракт с «Зенитом».

Он очень хороший игрок: может сыграть на левой или правой бровке, иногда появляется в середине штрафной площади. Способен бить с обеих ног, замечательно играет головой», – сказал Рейс.

  • Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал обмен Алберто на 2 игроков «Коринтианса».
  • «Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16164

    ilichkadr 1 час назад

    Короче попали, инвалида пришлют.................

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