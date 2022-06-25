Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

Агент: «Зенит» и «Коринтианс» обсуждают обмен Алберто на Ивана и Мантуана»

Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Коринтианса» Ивана и Густаво Мантуана, подтвердил наличие переговоров с «Зенитом».

Сообщалось, что петербургский клуб может взять вратаря и вингера взамен на Юри Алберто.

«Возможен ли обмен Мантуана и Ивана на Алберто? Да, «Коринтианс» и «Зенит» общаются друг с другом», – сообщил агент.

  • «Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
  • Сообщалось, что форвард не смог вернуться в Россию из-за семьи.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Алберто удалил упоминание о «Зените» из профиля соцсети. Его обменяют на двух игроков «Коринтианса»
Агент Маркана прокомментировал слухи об интересе «Зенита»
«Зенит» заплатит за Кассьерру меньше, чем ожидалось 5
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:35
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11