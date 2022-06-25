Агент: «Зенит» и «Коринтианс» обсуждают обмен Алберто на Ивана и Мантуана»

Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Коринтианса» Ивана и Густаво Мантуана, подтвердил наличие переговоров с «Зенитом».

Сообщалось, что петербургский клуб может взять вратаря и вингера взамен на Юри Алберто.

«Возможен ли обмен Мантуана и Ивана на Алберто? Да, «Коринтианс» и «Зенит» общаются друг с другом», – сообщил агент.

«Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.

Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

Сообщалось, что форвард не смог вернуться в Россию из-за семьи.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное