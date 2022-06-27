Кудряшов: «Ни разу не пересматривал свой автогол в матче с Хорватией»

Защитник «Антальяспора» и экс-игрок сборной России Федор Кудряшов вспомнил свой автогол в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

— Сколько времени тебе понадобилось, чтобы прийти в себя после автогола в Сплите?

— Немного. Понимал, что ничего уже не вернешь и не исправишь, а переживаниями только сделаю хуже самому себе. Поэтому сразу попытался переключиться.

Огромное спасибо всем, кто поддержал: родным, близким, людям, которых я вообще не знаю, — сообщений было очень много! В команде тоже подбодрили — хорошо, что через четыре дня после возвращения уже была игра.

— Сколько раз пересматривал тот момент?

— В соцсетях попадалось, но намеренно — ни разу.

34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.

Россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.

Сборную не допустили до стыков ЧМ-2022.

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