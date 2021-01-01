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Алаев прокомментировал назначение на пост и.о. президента РПЛ

Александра Алаева официально утвердили временно исполняющим обязанности президента российской Премьер-лиги.

Он сменил Ашота Хачатурянца, который сегодня объявил об уходе с должности.

«Благодаря работе Ашота Рафаиловича РПЛ вступает в новый сезон с сильными партнерами и с беспрецедентными возможностями. Для меня честь и одновременно вызов – получить предложение клубов возглавить лигу.

В качестве врио президента РПЛ считаю необходимым сохранить курс на повышение экономической привлекательности лиги с учeтом интересов клубов и партнеров.

Надеюсь, Ашот Рафаилович останется в команде РПЛ в новом статусе, что позволит нам продолжить совместную работу по созданию лучшего спортивного продукта в стране.

В случае, если клубы РПЛ поддержат мою кандидатуру, я покину посты в ФНЛ и РФС», – заявил Алаев.

  • Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
  • Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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Источник: телеграм-канал ФНЛ

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