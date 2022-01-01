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«Барселона» не готова платить за Левандовски 60 миллионов по двум причинам

«Барселона» ведет переговоры с «Баварией» о трансфере нападающего Роберта Левандовски.

Мюнхенский клуб потребовал за своего игрока 60 миллионов евро.

«Барса» столько платить за поляка не намерена по двум причинам – возраст футболиста (в августе исполнится 34 года) и срок его контракта (истекает в 2023-м).

  • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Форвард открыто говорит о желании сменить команду этим летом.

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Источник: Sport.es

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