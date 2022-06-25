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  • «Бавария» готова продать Левандовски за 60 миллионов. «Барса» предлагает в 1,5 раза меньше

«Бавария» готова продать Левандовски за 60 миллионов. «Барса» предлагает в 1,5 раза меньше

25 июня 2022, 17:47
4

«Бавария» решила не удерживать насильно нападающего Роберта Левандовски.

Клуб готов продать поляка, если за него заплатят 60 миллионов евро.

Главный претендент на 33-летнего форварда – «Барселона». Однако предложение каталонцев в 1,5 раза ниже требований «Баварии» – 35 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

  • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с мюнхенцами истекает в 2023 году.

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Источник: Sky Sport Germany
Германия. Бундеслига Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (4)
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серега кашин
1656170635
барса превратилась в нищую попрашайку
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Skull_Boy
1656174942
Да и 35 млн за него перебор, если след. летом он будет свободен
Ответить
alex1951
1656175520
Газпром даст 120,газпром после Дзюдрочилы испытывает упадок сил......
Ответить
zigbert
1656228110
Даже ПСЖ его за такие деньги не возьмет.
Ответить
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