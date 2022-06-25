«Бавария» готова продать Левандовски за 60 миллионов. «Барса» предлагает в 1,5 раза меньше

«Бавария» решила не удерживать насильно нападающего Роберта Левандовски.

Клуб готов продать поляка, если за него заплатят 60 миллионов евро.

Главный претендент на 33-летнего форварда – «Барселона». Однако предложение каталонцев в 1,5 раза ниже требований «Баварии» – 35 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.

Его контракт с мюнхенцами истекает в 2023 году.

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