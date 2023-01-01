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«Бавария» готова продать Левандовски за 60 миллионов. «Барса» предлагает в 1,5 раза меньше

«Бавария» решила не удерживать насильно нападающего Роберта Левандовски.

Клуб готов продать поляка, если за него заплатят 60 миллионов евро.

Главный претендент на 33-летнего форварда – «Барселона». Однако предложение каталонцев в 1,5 раза ниже требований «Баварии» – 35 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

  • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с мюнхенцами истекает в 2023 году.

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Источник: Sky Sport Germany

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10742

    alex1951 49 минут назад

    Газпром даст 120,газпром после Дзюдрочилы испытывает упадок сил......

    0
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    Рейтинг: +13704

    Skull_Boy 59 минут назад

    Да и 35 млн за него перебор, если след. летом он будет свободен

    0
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    Рейтинг: +7188

    серега кашин 2 часа назад

    барса превратилась в нищую попрашайку

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +2665

    Радио1000шумеров 2 часа назад

    - 35 миллионов!
    - 60 миллионов!
    - В общем так, 40 миллионов...
    - И бесплатная путевка!
    - В ̶С̶и̶б̶и̶р̶ь̶ РПЛ!
    - Ну харашо
    - Ну харашо

    0
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