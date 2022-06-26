Пике заметили в Лондоне с символикой «Челси»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике запечатлен в Лондоне с пакетом с символикой «Челси». Это случилось на кортах теннисного турнира «Уимблдон», куда футболист приехал поболеть за соотечественника Рафаэля Надаля.

Дело в том, что сыновья Пике сейчас симпатизируют «Челси» и он купил им продукцию клубного магазина лондонцев.

Пике играл в АПЛ за «Манчестер Юнайтед».

Несколько недель назад Пике расстался с Шакирой из-за своих измен.

У Пике и Шакиры 2 общих сына.

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