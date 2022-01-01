Пике заметили в Лондоне с символикой «Челси»

сыновья Пике сейчас симпатизируют "Челси"----------- Не смог своим сынам внушить преданность Барселоне...А вот Шакира, которую он бросил, всю дорогу за Барсу болела....Как известно,только потому, что бывший муж в Барсе играет...
Защитник «Барселоны» Жерар Пике запечатлен в Лондоне с пакетом с символикой «Челси». Это случилось на кортах теннисного турнира «Уимблдон», куда футболист приехал поболеть за соотечественника Рафаэля Надаля.
Дело в том, что сыновья Пике сейчас симпатизируют «Челси» и он купил им продукцию клубного магазина лондонцев.
- Пике играл в АПЛ за «Манчестер Юнайтед».
- Несколько недель назад Пике расстался с Шакирой из-за своих измен.
- У Пике и Шакиры 2 общих сына.
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