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«Челси» не планирует подписывать Роналду. Боли встретился с Мендешем из вежливости

У «Челси» нет реальных планов по покупке нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Владелец «Челси» Тодд Боли встретился с агентом португальца Жорже Мендешем и обсудил возможный трансфер Роналду, но это был жест вежливости. Диалог запросил Мендеш, и американец решил не отказывать агенту, который ведет дела многих португальских игроков.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
  • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

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Источник: Caught Offside

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