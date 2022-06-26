Бернарду Силва предлагал себя «Барселоне» еще зимой. Он с детства мечтает играть за клуб

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва по-прежнему рассчитывает на трансфер в «Барселону».

Известно, что португалец предлагал свою кандидатуру еще зимой, когда каталонцы договаривались с «Сити» о трансфере Феррана Торреса.

Силва с детства мечтает играть за «Барселону».

Летний трансфер Силвы в «Барселону» возможен только в случае ухода Френки де Йонга, пишут в Испании.

Cилвa – в списке трансферных желаний тренера «Барселоны» Хави.

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