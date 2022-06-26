Жена Овечкина: «Александр забил за «Динамо»? Ему под силу абсолютно любой вид спорта, он профессионал»

Анастасия Шубская, жена хоккеиста Александра Овечкина, прокомментировала его гол в товарищеском матче «Динамо» – «Амкал» (5:0). Он оказался победным.

«Александр и правда счастлив, он готовился. Проснулся, пошел тренироваться. Натер руки, проколол мозоль, сказал, что готов к бою. Действительно было тяжело. Было видно, что человек в отпуске, у него не было тренировок, а так выйти, сыграть, еще и забить. Видно, что он, конечно, подустал, но он молодец. Мы все очень довольны. Я нервничала как на хоккее, все его поддерживали. Удивительно, что пока единственный гол забит именно им.

Правильный был пас, и правильно он сыграл. Можно сказать, он забил из своего офиса. Конечно, играя под третьим номером, он хотел сделать приятное папе. Отцу приятно, что сын под его номером играл в футбол, как и в свое время он играл за них.

Думаю, Александру Овечкину под силу любой вид спорта, даже в плавании получилось бы. Абсолютно все. Он еще раз доказал, что он профессионал в любом виде», – сказала Шубская.

Матч прошел на «ВТБ Арене» в Москве.

Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо».

Хоккеист выступает в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталс».

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