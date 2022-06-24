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«Жирона» планирует пускать собак на матчи Примеры

Болельщики «Жироны» смогут посещать домашние игры команды со своими собаками.

«Место найдется для всех. Стадион – семейное место, где должны уважать домашних животных», – сказал генеральный директор каталонского клуба Начо Мас-Баг.

Также «Жирона» заключила контракт с компанией Gosbi, которая изготавливает корма и средства по уходу за домашними животными.

  • Новый сезон Примеры стартует 14 августа.
  • «Жирона» в 1-м туре сыграет с «Валенсией».
  • Команда вернулась в высший дивизион спустя 3 года.

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Источник: Marca

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