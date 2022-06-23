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«Возможно, мы продаем форму одного игрока больше всех в мире». Директор «ПСЖ» – о Месси

Коммерческий директор «ПСЖ» Марк Армстронг рассказал о популярности клубной формы с фамилией Лионеля Месси среди болельщиков.

«Мы не можем удовлетворить спрос на футболки Месси. Это просто невозможно. Клуб достиг потолка.

Мы продаем много футболок. Возможно, мы продаем форму одного игрока больше всех в мире. Это выводит нас на новый уровень.

Когда подписываешь контракт с таким футболистом, как Месси, спрос растет еще больше», – заявил Армстронг.

  • Прошлым летом Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» на правах свободного агента.
  • В сезоне-2021/22 форвард забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах.
  • Сообщалось, что парижане заработали 700 миллионов евро благодаря его подписанию.

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Источник: Marca

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